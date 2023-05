Pri 79 letih spet oče: otrok je bil načrtovan, to je njegov sedmi potomec

Očetovstvo v jeseni življenja ni v zvezdniških sferah nič nenavadnega. Rod Stewart, Paul McCartney, Jeff Goldblum, Billy Joel, Steve Martin, Richard Gere – če omenimo le nekatere – so bili namreč že krepko v svojem sedmem desetletju, ko so hišo napolnili z jokom novorojenčka. In med temi sivolasimi očeti je bil tudi Robert De Niro, ki je leta 2011 pri svojih 68 letih z zdaj že bivšo ženo Grace Hightower pozdravil hčerko Helen, ki se je pridružila igralčevim petim starejšim otrokom.

Marca so zakrožile fotografije Roberta in Tiffany, ki nosečniškega trebuščka ni več mogla skriti. FOTO: Rol/x17online.com

A očitno hollywoodski težkokategornik tedaj še ni prenehal širiti družine, saj je zdaj odvrgel bombo. Med promoviranjem svojega najnovejšega filma About My Father (O mojem očetu), ko se je razgovoril tudi o očetovstvu, je novinarjevo trditev, da je oče šestih, namreč popravil. »V bistvu jim imam sedem. Ravno sem spet dobil otroka.«

Romance uradno nista potrdila

Kdo je mati njegovega otroka ter ali je pozdravil sina ali hčer, 79-letni igralec ni razkril. A čeprav mu je glede tega jezik še ostal zvezan, so nemudoma zakrožila ugibanja, ali ni mama morda Tiffany Chen. Ta je namreč edina ženska, s katero se je Roberta romantično povezovalo po njegovi šokantni ločitvi od Grace Hightower leta 2018, ko sta naredila križ čez njuno 31 let dolgo ljubezen. Oskarjevec in Tiffany sta se spoznala med snemanjem filma Pripravnik (The Intern) iz leta 2015, v katerem je prevzela stransko vlogo učiteljice borilnih veščin (kar je tudi sicer njen poklic), šepet, da sta postala par, pa je vzklil pred dvema letoma. Romance uradno nikoli nista potrdila, a se je domnevna zaljubljenca večkrat videlo na romantičnih večerjah, skupaj sta dopustovala na jugu Francije, Chenova je spoznala nekatere zvezdnikove prijatelje in ga očitno obiskala tudi na snemanju filma About My Father. »Presrečna sem zanju! Tiffany je čudovita ženska. Enkrat je s svojo družino prišla na snemanje in nas opazovala pri delu. Bila je strašansko prijazna in prelepa,« se je na novico o Robertovem sedmem otroku odzvala njegova soigralka Kim Cattrall.

Leta 2018 se je nepričakovano razšel z Grace Hightower. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images

Poleti bo De Niro praznoval že osemdeset let, a mora zdaj ponovno previjati in prečuti prenekatero noč. A ga to prav nič ne moti. Nasprotno, nad naraščajem je navdušen, poleg tega pa je dobro vedel, v kaj se spušča. »Le kako česa takega ne bi načrtoval!« se je namreč odzval na vprašanje, ali je bil otrok načrtovan. Hkrati pa ve, da je pri tem precej vseeno, koliko kilometrine imaš za sabo, »to nikoli ni enostavna naloga in nikoli ne postane lažja«. Sicer pa je prepričan, da je ljubeč, a tudi strog oče. »Pri otrocih ni bližnjic. Ne maram sicer postavljati pravil in omejitev, a včasih ti drugega preprosto ne preostane. Mislim, da bodo temu pritrdili vsi starši. Želiš si, da pri vzgoji ne bi delal napak in da bi otrokom lahko puščal proste roke, tudi, da delajo lastne napake, a včasih to pač ni mogoče.«

Prvič pred 46 leti

De Niro je na pot starševstva prvič zakorakal pred 46 leti, ko je s poroko z Diahnne Abbott dobil pastorko Dreno, danes staro 51 let, ki sta ji zaljubljenca še v svojem prvem zakonskem letu podarila mlajšega brata Raphaela. Biološkega prvorojenca je oskarjevec torej pozdravil pri svojih 33 letih. Zatem je moralo preteči še veliko vode, da je oče postal še v drugo oziroma v tretje.

51 let razlike je med najstarejšo hčerko in novorojenčkom.

Dvojčka Julian in Aaron sta se mu rodila en propadel zakon in 20 let pozneje, leta 1995 iz ljubezni s tedanjim dekletom Toukie Smith. Še dvakrat pa je postal oče z ženo številka dve, z Grace, ki mu je pred 24 leti povila sina Elliota in 2011. hčerko Helen. Ob tej pisani šesterici, ki je po novem sedmerica, pa ima igralec še štiri vnuke. Toda naj gre za njegove otroke, naj za vnuke, največ, kar jim lahko daš, je, da jih spodbujaš pri uresničevanju njihovih sanj. »Vseeno je, kaj si želijo postati, da jih to le osrečuje. A jim pri tem polagam na srce, naj se ne podcenjujejo. Spodbujam jih, naj se potrudijo še malce bolj in sežejo še nekoliko višje, če mislijo, da je to tisto, česar si želijo.«