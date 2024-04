Pri 50. brez gub: plastična ljubica je mnoge presenetila

Ameriška novinarka Lauren Sanchez je najbrž najbolj znana po tem, da je zaročenka milijarderja in enega najbogatejših zemljanov Jeffa Bezosa.

Par je bil pred nedavnim med povabljenci v Belo hišo, ki jo je ameriški predsednik Joe Biden priredil v čast japonskemu premieru Fumiju Kishidi.

Ona je pogosto deležna kritik zaradi številnih estetskih operacij, zaradi katerih je dobila nadimenk plastična ljubica.

Mnogi so namreč prepričani, da je s posegi pretiravala in nekateri jo celo primerjajo s plastičnimi figurami iz muzeja voščenih lutk Madame Tussauds.

Dejstvo, da ji takšni posegi niso tuji, je zlasti opazno ob primerjavi njenih fotografij iz preteklosti s sedanjimi posnetki. 54-letnica ima bujne obline, izrazite ustnice in obraz brez gub.

Jeff se je leta 2019 ločil od žene MacKenzie Bezos, poročena sta bila 25 let in imata štiri otroke. Razlog za ločitev je bilo prav razmerje z Lauren, ki ga je on dolgo skrival.

Ko sta začela zvezo, je bila ona poročena s Patrickom Whitesellom in ljubezenski štirikotnik je tedaj izzval mnoge škandale.

Jeff in Lauren sta se sestajala na skrivaj, za hrbti njunih zakoncev, spoznala pa sta se preko njenega bivšega moža.

Skupaj sta bila prvič ujeta v objektive v Wimbledonu leta 2019, kjer sta si v VIP loži izmenjevala nežnosti in nista posvečala veliko pozornosti dogajanju na igriščih.

Potem sta postala neločljiva in sta se lani, po skoraj petih letih zveze zaročila.

Javnost jima sicer ni pripisovala uspešne zveze in ona je bila ona velikokrat označena kot koristolovka, a vse sta presenetila, kajti javnost očitno ni imela prav, piše Stil.rs.