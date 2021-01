Pri 43 letih se je znova slekla pred kamero

Vloga v filmu Bralec ji je leta 2008 prinesla oskarja. FOTO: Melinda Sue Gordon/Press Release

Saoirse Ronan je upodobila poročeno žensko, ki se zaplete v istospolno ljubezensko razmerje.

Želeli sta, da je vse skupaj čim bolj pristno in času, v katerem se zgodba odvija, primerno.

Na filmska platna prihaja Ammonite, težko pričakovana romantična drama, ki je svetovno premiero doživela že lansko jesen na filmskem festivalu v Torontu. Gre za zgodbo, oprto na biografijo, slavne in uspešne, a pogosto spregledane angleške paleontologinje in zbiralke fosilov iz 17. stoletja. V ospredju celovečerca pa ni delo Anningove, režiserse je odločil, da se bo raje posvetil njenemu zasebnemu in ljubezenskemu življenju.Kot je o filmu dejala oskarjevka Kate Winslet, ki je upodobila Anningovo, gre bolj za »študijo ženske iz delavskega razreda, ki živi s svojo mamo in ne ve, kako je ljubiti ali biti ljubljena«. Dokler se v trgovini s fosili in drugimi malenkostmi, ki jo vodita Mary in njena mati, ne pojavi Roderick Murchison, bogati zbiralec fosilov.Ko mora Roderick na poslovno pot v tujino, se njegova bolna žena Charlotte, v filmu jo je upodobila Saoirse Ronan, preseli k Anningovima, kjer zanjo skrbi Mary. Ženski se zbližata in zapleteta v razmerje, kar je od igralk zahtevalo tudi snemanje ljubezenskega prizora. Čeprav je veliko igralk, ki se ob snemanju istospolnih ljubezenskih prizorov počutijo nelagodno, če jih že ne odklonijo, Winsletova s tem ni imela težav. Dejala je, da je izjemno lep in v primerjavi z nekaterimi, ki so si film že ogledali, se ji ne zdi niti malo sporen.»Še vedno obstajajo dvojna merila, ko je v igri prikazovanje intimnih trenutkov med predstavnikoma različnih spolov ali med istospolnima partnerjema. Zakaj ne moremo reči preprosto strastni prizori, zakaj je treba dodati lezbični ali gejevski? Je kdo za Titanik rekel, da je heteroseksualna romanca? Ne, bil je zgolj romanca, in enako bi morali opisovati tudi filme s prizori, v katerih so intimni predstavniki istega spola,« pravi zvezdnica, ki se je za omenjeni prizor pri 43 letih, kolikor jih je štela med snemanjem, pred kamero tudi slekla.»Zavedam se, da moje telo ni takšno, kot je bilo pred 20 leti, imam svoje brazgotine, na njem so znaki staranja, a to je povsem normalno, zakaj bi se tega sramovala,« je dejala zdaj 45-letna Kate Winslet, ki je prav tako ni motilo, da je njena soigralka 19 let mlajša.Sta pa imeli z Ronanovo veliko več težav s prikazom samega ljubljenja, saj sta želeli, da je vse skupaj čim bolj pristno in času, v katerem se zgodba odvija, primerno. Dodatne težave jima je povzročal scenarij, ki je prizor opisoval zelo podrobno. »S Saoirse sva se dolgo pogovarjali o njem, a nama ni bilo nič lažje. Nisva si predstavljali, kako bova vse skupaj izpeljali. Veliko je bilo reči, za katere sva se strinjali, da jih ne moreva narediti, na koncu pa sva Leeju predlagali, da bi prizor izpeljali po svoje, on bi nama dal le osnovne napotke,« je še razkrila Winsletova.Prebrala je celo zapise o zgodovini istospolnih razmerij. »Nekateri si predstavljajo, da so se istospolni partnerji nekoč ljubili zelo sramežljivo, tiho, na skrivaj. A to ne drži, imeli so tudi zelo strastne trenutke in s Saoirse sva hoteli to prikazati.« Kate Winslet je za svojo igro v filmu že prejela kopico pohval.