Pri 40 so jo videli v vlogi babice

Keanu in Carrie-Anne sta se še v četrto prelevila v svoja kultna alter ega Nea in Trinity.

Po megauspešni trilogiji prihaja konec leta še četrto nadaljevanje.

​Dvojna merila

1999.

​je v kinodvorane prišla Matrica.

Pred filmom prihaja knjiga

Nimaš občutka, da se staraš, nato pa se zagledaš na platnu.

Vsake toliko pride na velika platna film, ki osupne svet in morda celo nekoliko prevetri filmski žanr. V izteku 90. let, ko je bil svet v primežu strahu pred milenijskim hroščem, je bila to Matrica, ki se je hranila v kolektivni bojazni, kaj prihodnosti in naši resničnosti prinaša vse bolj razvita tehnologija. A čeprav se strahovi na prehodu v novo tisočletje niso uresničili, Matrica ostaja eden najboljših akcijskih znanstvenofantastičnih filmov vseh časov, ki je svoje glavne junake izstrelila med zvezde.bo vedno znan kot Neo,pa kot Trinity. Zdaj, po skoraj 20-letnem predahu od tretjega dela franšize, pa sta se oba vrnila h kultnima alter egoma. »Vsekakor se je od tretjega dela Matrice odvrtelo 20 let, težo tega časa občutim. Vzeti si moram čas in počasti priti v formo, ki jo zahteva lik. Za vlogo moram biti izjemno močna in v odlični telesni pripravljenosti,« je o pripravah na Matrico 4, ki naj bi v kina prišla decembra letos, dejala Carrie-Anne. Da je film fizično izjemno zahteven, so jo namreč naučili že prvi trije deli iz franšize, zdrava pamet pa ji je povedala, da je pri tridesetih pač hitreje in lažje prišla v vrhunsko formo kot zdaj, ko ima srečanje z abrahamom že za sabo. Vseeno pa to ne pomeni, da se vidi v vlogi babice.A prav takšno vlogo so ji ponudili skoraj v trenutku, ko je pred 13 leti praznovala 40. rojstni dan. V tistem jo je butnilo spoznanje, da je starizem še kako prisoten v Hollywoodu -​ Reevesu še vedno ne bi ponudili vloge dedka, medtem ko so njo kot delno odcvetelo v filmski industriji videli že pred več kot desetletjem!Z leti se spreminjamo. To je vedela tudi zvezdnica, čeprav si niti v najbolj divjih in nikakor ne lepih sanjah ni predstavljala, kako zelo. Kajti če je še pri svojih 36 letih tekla, skakala in se kot divja gibčna mačka borila v Trinityjinem tesnem črnem kostumu, ji je njena industrija pičla štiri leta pozneje dala vedeti, da bi jo na kamerah morda počasi raje gledali v cvetličnih oblekah, hlačnih kostimih in z morda nekaj sivine v laseh.»Slišala sem, da naj bi se za žensko pri 40 vse spremenilo. A temu nisem verjela. Nato pa sem dan po prelomnem rojstnem dnevu brala nov scenarij, ki sem ga dobila. In ko sem se o njem začela pogovarjati z agentko, mi je razjasnila, da sem brala za napačno vlogo. Brati bi morala za vlogo babice! Morda pretiravam, a zdi se mi, da se je vse spremenilo čez noč. V enem trenutku sem bila dekle, že skoraj v naslednjem pa sem bila krepko čez to, da bi bila mati.« Kar je še precej težje pogoltnila, ker tak potek razvoja ni veljal tudi za njene moške kolege, ampak le za igralke.Dvojnost, že hinavstvo Hollywooda je živo občutila pri opazovanju odnosa filmske industrije do žensk in moških, ko se ti starajo. A se za to, da bi odločevalcem v industriji ustregla, ni želela pokoriti ali spremeniti.»Nimaš občutka, da se staraš, nato pa se zagledaš na filmu,« je začela. »Gledala sem te francoske in evropske igralke, ki so izžarevale nekaj neotipljivega. Iz njih je vela samozavest, občutek, da se v lastni koži počutijo dobro. Tega sem si želela tudi zase,« je dejala, z dodatkom, da moraš imeti v Hollywoodu precej debelo kožo. »Od zunaj pridejo premnogi pritiski.«Trilogija Matrica je v blagajne kinodvoran prinesla več kot 1,3 milijarde evrov, svoje sledi pa pustila tudi drugje v popularni kulturi, naj je šlo za videoigrice in anime po njeni predlogi ali citate iz katerega izmed treh filmov, na katere naletimo marsikje še danes. Zato ni presenetilo, da se je o četrtem delu Matrice začelo govoriti že pred štirimi leti in je predlani stekla predprodukcija. Če bi šlo vse po načrtih, bi moral končni izdelek priti v kina že lani, a se je vmešala pandemija.Nov datum premiere je 22. december 2021, vrteli pa jo bodo sočasno v kinih in na platformi pretočnih vsebin HBO Max. Za najbolj goreče ljubitelje franšize je to še daleč, zato bodo malce neučakanosti lahko potešili že konec tega meseca. Izpod peresanamreč prihaja na police knjiga Čemu ljubimo Matrico (Why we love The Matrix), ki naj bi med platnice ujela tako zabavna dejstva o zgodovini in nastajanju franšize kot tudi razloge, čemu si je pridobila legije zvestih privržencev. Ob mikavnih ilustracijah bo polna filmskih citatov, razčlenjen bo izvor priljubljenih likov, manjkala ne bo niti filozofija, ki stoji za zgodbo.