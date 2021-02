Pri 26 letih preživela tri kapi in srčni napad

V dokumentarcu iskreno spregovori o svojih borbah. FOTO: Youtube

»Ko si mlad in slaven, pri bogu, kako je to težko!« je dejal sir, verjetno ozirajoč se v lastno preteklost, ko so ga odvisnosti skoraj stale življenje. Te besede je izgovoril v intervjuju v sklopu dokumentarca Dancing with the devil (Ples s hudičem), v katerem njegova stanovska kolegica in prijateljicaiskreno spregovori o svoji bitki z omamnimi substancami, zaradi katerih je pred dvema letoma in pol, ko jih je štela komaj 26, skoraj umrla.Tedaj ji je po šestih letih treznosti namreč spodneslo tla pod nogami in je zaradi prevelikega odmerka heroina pristala v bolnišnici. »Doživela sem tri kapi in en srčni napad. Zdravniki so mi dali še pet, morda deset minut življenja.«Spomladi 2018 je slavila velikansko osebno zmago. Minilo je namreč šest let, odkar je drogam rekla ne in se tega tudi držala. A je bil zvezdničin zmagoslavni ples morda nekoliko preuranjen, saj je le nekaj mesecev pozneje, bil je 24. julij 2018, zašla na stranpota, globlje kot kadar koli. »Prekoračila sem tisto mejo, ki je nikoli prej nisem,« je v napovedniku za dokumentarec, ki prihaja na youtube konec prihodnjega meseca, prvič potrdila, da je bil heroin tisti, ki bi jo skoraj spravil v prerani grob.»Morala bi biti mrtva. A imam kot mačka več življenj, zdaj živim že svoje deveto.«Tri možganske kapi. Srčni napad. V prvih trenutkih v bolnišnici pa tudi nič kaj pozitivne napovedi zdravnikov, ki so bili skoraj povsem prepričani, da zanjo ni več rešitve. A se je zvezdnici kljub temu uspelo izvleči iz najhujšega, pretentala je smrt, iz bolnišnice pa odšla naravnost v rehabilitacijsko kliniko. Sprva le za dva tedna, a se je vrnila za več tednov, sicer preventivno, saj ni želela nazaj v svojo resničnost, dokler ne bi bila prepričana, da je notranje dovolj trdna, da se bo zmogla upreti skušnjavam omame.Najhujše je za njo. Vseeno pa še danes čuti nekatere posledice svojega bližnjega srečanja s smrtjo. »S posledicami živim še danes. Avta ne vozim, saj imam v vidu slepe pege. Dolgo zaradi zamegljenega vida nisem mogla brati, tako da je bil dan, ko sem spet lahko prebrala knjigo, velik in pomemben,« je priznala, da je na tisti usodni dan utrpela tudi nekatere možganske poškodbe. In čeprav v svojih slabih dneh razmišlja, kako drugače bi se lahko vse odvilo, je za te temačne opomine hvaležna. Tudi zaradi bolečih izkušenj je danes namreč oseba, kakršna je.