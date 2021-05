Pri 106 letih umrl Norman Lloyd

Največjo prepoznavnost mu je prinesla zdravniška serija St. Elsewhere, ki je predhodnica nanizank Urgenca in Talenti v belem. FOTO: Nbc

Rešil ga je Hitchcock

Svojo trdoživost, dolgo življenje skoraj brez bolezenskih tegob, je pripisal temu, da se je ogibal neprijetnim ljudem.

75

let je bil poročen s Peggy Craven.

»Kakšna kariera!« je o stanovskem koleguobčudujoče dejal, čeprav s tema besedicama še zdaleč ni zajel resničnega obsega Normanove igralske poti. Nima oskarja ali katerega drugega najprestižnejšega filmskega odličja, a je hkrati morda edini človek, ki je lahko v isti sapi dejal, da je prijateljeval in sodeloval s, zvezdo nemega filma, pred kamerami pa stal tudi z jezikavo komedijantko sodobnega filma»Mala Amy – kakšen jezik! Odrasel sem v shakespearijanski galantnosti, iz nje pa so letele kletvice na vsakem koraku,« je nežno, skoraj očetovsko dejal o blondinki pikantnega besednjaka, s katero sta leta 2015 stala pred kamerami komedije Razuzdanka. Schumerjeva takrat stara 34 let, Norman pa je že dopolnil častitljivo stotico. In še kar bil pred kamerami, od katerih pa se je s tem filmom tudi poslovil. Več kot zasluženo, saj je igralski umetnosti posvetil več kot osem desetletij. Zdaj pa se je, star 106 let, poslovil tudi od tega sveta, menda mirno med spanjem doma v Los Angelesu.Z igro se je začel spogledovati že v 20. letih preteklega stoletja, ko se je leta 1914 rojeni Norman šele približeval najstništvu. Prve prave igralske korake pa je naredil na newyorških gledaliških deskah, kjer se je pridružil neodvisnemu gledališču Mercury, pod okriljem katerega se je dodobra spoznal tudi z radiem, moral pa bi sodelovati pri Wellesovem filmu Državljan Kane, a je nato, kot bi se vmešala usoda, zaradi proračunskih zapletov odstopil in namesto tega pristal pri Hitchcockovem filmu Saboter, kar je bil začetek dolgoletnega in plodnega sodelovanja s tem mojstrom filmskega suspenza.V Saboterju iz leta 1942 je igral zlobneža, ki s Kipa svobode omahne v smrt. Tri leta pozneje je, spet pod Hitchcockovo taktirko in ob bokuterv filmu Uročen igral duševnega bolnika, pa tudi še v 50. letih je postopno ustvarjal svojo kariero, izmenjajoče na televiziji in na velikem platnu. Med drugim je s Charliejem Chaplinom 1952. zaigral v filmu Odrske luči, medtem ko je Chaplina – tako gre nadvse znana anekdota – spoznal na teniškem igrišču. A čeprav mu je vse teklo kot po maslu, je nato nenadoma, brez opozorila, obstal pred zidom. Znašel se je na hollywoodskem črnem seznamu, kjer si v 50. lahko kaj hitro pristal, če so le posumili, da simpatiziraš s komunizmom.A ko se je njegova kariera znašla v nevarnosti, ga je rešil Hitchcock. Sloviti filmar je na producentskem stolčku svoje serije Alfred Hitchcock Presents namreč želel prav njega. Njega in nikogar drugega. »Z njim so težave,« so mu poskušali razložiti, a je režiser ostal neomajen. »V odgovor jim je rekel le dve besedi. Želim njega,« se je spomnil Lloyd, ki so ga že v naslednjem hipu zaposlili, sodeloval pa je še pri naslednjem Hitchcockovem projektu, seriji The Alfred Hitchcock Hour.Delal je v vseh pomembnejših panogah, vključno z gledališčem, radiem, televizijo in filmom, a najbolj znan je morda postal kot zdravnik Daniel Auschlander, ki ga je v šestih sezonah igral v televizijski seriji St. Elsewhere iz 80. let. Še druge znane nadaljevanke, pri katerih je sodeloval, so Kojak, Umor, je napisala, Praksa in Zvezdne steze: Naslednja generacija.Med filmi, ki so igralca približali nekoliko mlajšim generacijam, pa velja omeniti dramo Društvo mrtvih pesnikov zin, romanco V njenih čevljih ster kriminalno dramo Tolpe New Yorka zin. Svojega zadnjega, kot že omenjeno, pa je posnel pred šestimi leti z Amy Schumer.