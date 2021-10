Preveč življenja je zapravila z dietami

Urejanje za nastope je na njenih laseh in koži pustilo sledi. FOTO: Ian Gavan/Getty Images

Zdravju, kako se počutim, ko se zbudim, kolikokrat v dnevu se nasmehnem, temu zdaj dajem poudarek.

Pomembno je bilo skoraj le to, da je bila vselej videti popolno, tudi za ceno zdravja. FOTO: Reuters

Prvorojenko Blue Ivy sta pozdravila leta 2012. FOTO: Aimar/x17online.com

Od svojega osmega leta je že na odrih in pod neprizanesljivimi medijskimi žarometi.Lepa, seksi, popolna je bilo vodilo, ki se ga jeoklepala na vse pretege, zavedajoč se, da bo vsak še tako majhen odmik od popolne podobe pristal v tabloidih. Vsak pridobljeni gram je bil vroča tema, ki jo je bilo nujno javno obdelati in v pevko zabadati osti kritike, ki so jo prvič močno zaskelele pri njenih 19 letih. »Spomnim se, da mi nobeno izmed vzorčnih oblačil ni bilo prav. Komentarji, ki sem jih slišala, so mi načeli samozavest.« Pod vplivom nelaskavih besed, ker se je malce poredila, da je niso bile več le kosti, ampak je dobila mehke ženstvene obline, je spisala uspešnico Bootylicious. A to je bil le prvi alarm. Prehoditi je morala dolgo pot, polno samoodrekanja, da zdaj, s štiridesetico pred vrati, ve, da diete in pretirana telesna vadba v resnici niso skrb zase. »Zdravju, kako se počutim, ko se zbudim, kolikokrat v dnevu se nasmehnem, temu zdaj dajem poudarek.«Septembra bo praznovala 40 let in šele zdaj lahko reče, da je na prvo mesto postavila samo sebe. Prej je energijo, čas in pozornost posvetila karieri. »Kot marsikatera ženska sem čutila pritisk, da moram biti hrbtenica družine in svojega podjetja, pri tem pa niti opazila nisem, kolikšen davek je to izstavilo mojemu duševnemu in telesnemu zdravju. Sama sebi nisem bila prioriteta,« pravi megazvezdnica. »Skoraj polovico življenja sem preživela na glasbenih turnejah, zato sem se borila z nespečnostjo. Ples v visokih petah mi je načel mišice. Da o tem, kaj so spreji za lase, barvanje las, urejanje pričeske z likalniki in kodralniki, plasti ličil, pod katerimi sem se na odrih znojila, naredili moji koži in lasem, niti ne govorim.«A vse to je bila le pika na i popolno izklesanemu telesu, ki ga je garaško pridobila s pretirano telesno vadbo in odrekanjem za mizo. »V preteklosti sem preveč časa preživela na dietah. Zmotno sem bila prepričana, da skrb zase pomeni čezmerno telesno vadbo.« A čeprav danes to dobro ve, se je še pred tremi leti, malce potem, ko sta se ji iz ljubezni z možemrodila dvojčkain, načrtno stradala. Z nosečnostjo ji je kazalec na tehtnici namreč poskočil na 80 kilogramov, zaradi nastopa na festivalu Coachella pa je morala skoraj čez noč skočiti v telo, kakršno je imela pred otroki. »Nič kruha, nič ogljikovih hidratov, nič sladkorja, nič mesa in rib, nič alkohola. Sestradana sem!« je tedaj priznala, ko je imela pri špartanski dieti na krožniku lahko le zelenjavo. A to je zdaj preteklost, »učim se, kako dokončno in za vselej prekiniti ta nezdravi krog slabe skrbi zase, zanemarjanja zdravja zavoljo videza. Učim se poslušati telo. Če znaš prisluhniti, ti pove, kaj potrebuje. Seveda pa je to dolgotrajen proces, saj moram opustiti slabe navade, s katerimi sem živela tako rekoč vse življenje«.