Prevare, propadle zaroke in izsiljevanje: tega o burnem življenju Lauren Sanchez v niste vedeli

Na poti do oltarja, kjer jo bo pričakal Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu, je Lauren Sanchez prehodila mnogo ovir.

Čeprav bo kmalu postala žena multimilijarderja, je pogosto tarča posmeha, zlasti zaradi svojih modnih izbir, s katerimi redno, tudi ob formalnih priložnostih, kot je predsedniška inavguracija poudarja obline.

Kljub temu je treba nekaj priznati: vedno je bila zvesta sebi. Vedela je, kaj hoče, in to tudi dosegla.

V zvezi je bila z znanimi osebnostmi: med njimi so bili igralec, športniki in eden od vodilnih agentov iz Hollywooda.

A tisto, kar si je resnično želela, je dosegla šele leta 2019, ko je v njen svet vstopil Jeff Bezos.

Škandal, ki ju je okrepil

Ko je njuna zveza prišla v javnost, sta bila oba še poročena. Afera jima je prinesla svetovno slavo in nešteto kritik, vendar se zdi, da sta se prav zaradi pritiskov, ki sta jih doživela, še tesneje povezala.

Sanchezova je hitro postala oseba, o kateri so vsi želeli vedeti vse, in so si jo hkrati dovolili kritizirati.

Pot do uspeha

A Lauren za prepoznavnost ni potrebovala Bezosa. Kariero je gradila že od otroštva, ko je v domačem Albuquerqueju sanjala o velikem svetu in o tem, da bi postala novinarka.

Sprva jo je ovirala disleksija, nato še zavrnitev pri prijavi za stevardeso v Los Angelesu, kjer so ji, kljub temu da je imela le 55 kilogramov rekli, da jih ima preveč.

Po tej izkušnji se je vpisala na El Camino College, kjer je ponovno odkrila strast do novinarstva in uspešno premagala učne ovire.

Vzpon v televizijskem svetu

Leta 1992 je začela študij na Univerzi Južna Kalifornija, delala kot asistentka pri KCOP-TV, nato pa kot novinarka na KTVK v Arizoni.

Vodila je oddajo Good Day LA, sodelovala v oddajah Larry King Live, The Joy Behar Show in Showbiz Tonight, bila voditeljica prve sezone So You Think You Can Dance in ustanovila produkcijsko podjetje Black Ops Aviation za snemanje iz zraka.

Najbolj boleča zavrnitev v karieri? Ko je izgubila priložnost postati voditeljica v oddaji The View.

Turbulentno ljubezensko življenje

Njeno ljubezensko življenje je skoraj bolj pestro kot kariera. Bila je zaročena s športnim komentatorjem Roryjem Markasom, štiri leta v zvezi z NFL igralcem Anthonyjem Millerjem, ki jo je po razhodu obtožil nezvestobe. Vendar so prijatelji Lauren njegove trditve zanikali in ga označili za oportunista.

S Tonyjem Gonzalezom je leta 2002 dobila sina Nikka, po razhodu se je poročila s hollywoodskim agentom Patrickom Whitesellom.

Z njim ima sina Evana (rojen 2006) in hčerko Eleanor (rojena 2008). V zakonu sta bila do razkritja afere z Bezosom leta 2019.

Razkritje in medijska drama

Njuno razmerje je javnost odkrila januarja 2019, ko je tabloid National Enquirer razkril intimne podrobnosti o njuni zvezi in oba sta se ločila: Bezos od MacKenzie Scott, s katero ima štiri otroke, Sanchezova od Whitesella.

Enquirer je trdil, da sta imela osem mesecev tajno razmerje, polno ekskluzivnih potovanj, zasebnih letov in ljubezenskih sporočil.

Izsiljevanje, ki se mu Bezos ni uklonil

Bezos je na navedbe odgovoril z javnim pismom, v katerem je obtožil National Enquirer izsiljevanja:

»Namesto da bi popustil izsiljevanju, sem se odločil objaviti vse, kar so mi poslali, ne glede na osebno ceno in sramoto.«

Danes Lauren Sanchez stoji ob Bezosu kot zaročenka, podjetnica, mati treh otrok in ženska, ki je preživela javno sramotenje in osebne padce ter na koncu uspela, navaja T portal.