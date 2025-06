Prevarala ga je z manekenko: pozabljeni zakon Angeline Jolie

Čeprav je najbolj znan del njenega ljubezenskega življenja zveza z Bradom Pittom, s katerim ima šest otrok in buren odnos, je bila Angelina Jolie, ki je pravkar srečala Abrahama, pred njim poročena že dvakrat.

Romanca s Pittom se je začela, ko je bil ta še poročen z Jennifer Aniston, in ko sta se končno poročila, sta že imela številčno družino.

Ločitev je sprožila veliko dramo, javnost pa je pretresla njena izjava o nasilju v družini.

Angelina, znana po tem, da redko razkriva podrobnosti svojega zasebnega življenja, ni pogosto govorila o bivših partnerjih. Zaradi njene dolge in medijsko odmevne zveze s Pittom mnogi pozabljajo, da je bila poročena trikrat.

Preden je stopila v zakon z Bradom, je bila na kratko poročena z igralcem Billyjem Bobom Thorntonom, njen prvi mož pa je bil Jonny Lee Miller, ki se je konec devetdesetih proslavil z vlogami v filmih Trainspotting, Mansfield Park, Leteči Škot, ...

Spoznala sta se leta 1995 pri snemanju filma Hekerji, šest mesecev kasneje pa sta že dahnila usodni da. Na intimnem obredu so bili ob ženinu in nevesti le Angelinina mama in en Jonnyjev prijatelj.

Angelina je takrat nosila usnjene hlače in belo majico z Jonnyjevim imenom, napisanim z njeno krvjo.

»To bo tvoj mož. Poročila se boš z njim,« je Angelina kasneje povedala za The New York Times in dodala: »Lahko se malo žrtvuješ, da bo nekaj posebnega.«

To je bil prvi zakon za oba, ona je imela komaj 20, on 22 let.

»Zaprosila sva drug drugega in se odločila za hitro poroko,« je izjavila, ko je bila še bolj odprta do medijev.

Kmalu sta ugotovila, da se njuni poti razhajajo, in sta se leta 1999 razšla, ločitev pa je bila dokončana leta 2000.

»Ni obžalovanja, ni grenkobe,« je kasneje v intervjuju dejal Miller in dodal: »Zakon nama ni uspel, to odločitev sem moral sprejeti prej ali slej. Odločil sem se, da jo bom prej.«

V tistem času so krožile govorice, da je bil razlog za razhod Angelinin odnos z manekenko in igralko Jenny Shimizu, s katero je bila v razmerju še pred poroko z Millerjem. Domnevno sta se videvali tudi med zakonom.

»Zaljubila sem se vanjo v trenutku, ko sem jo zagledala,« je priznala Angelina Jolie za revijo Girlfriends.

A odnosi z Millerjem so ostali korektni tudi desetletja kasneje. Občasno se videvata, leta 2021 pa so se pojavile govorice o morebitni spravi, saj so Angelino večkrat opazili, kako zapušča njegovo stanovanje v New Yorku.

Izkazalo se je, da se njuna sinova Knox in Buster družita, kar je bil razlog, da bivša zakonca preživljata skupaj več časa, ugiba Glossy.rs.