Pretrgala molk: hollywoodska zvezdnica je splavila devet otrok

Najtežje je trpeti v tišini. Svetu kazati nasmejan obraz, medtem ko te v notranjosti trga bolečina, ki bi jo najraje izkričal na vsa pljuča. To stisko še preveč dobro pozna hollywoodska lepotica Sharon Stone, ki je, zavedajoč se, da še vedno živimo v patriarhalno naravnani družbi, v kateri so nekatere teme tabu, skozi življenje stopala s skelečo skrivnostjo. »Imela sem devet spontanih splavov. Izgubila sem devet otrok,« je zdaj odprla svoje srce.

Zvezdnica si želi, da ženske v svojih najtežjih trenutkih ne bi bile same. FOTO: Remo Casilli/Reuters

»To ni majhna stvar. Vseeno pa ženske nimamo foruma, kjer bi lahko razglabljale o globini te izgube.«

O bolečini izgube otroka je zvezdnica v preteklosti že spregovorila. Že pred petimi leti je namreč razodela, da ji je avtoimunska bolezen preprečevala, da bi otroke, ki bi se ji lahko rodili iz ljubezni z bivšim možem Philom Bronsteinom, tudi donosila. V spominih, ki so lani prišli na knjižne police, pa je črno na belem zapisala, da je zaradi spontanega splava morala celo roditi mrtvorojenega dojenčka.

»Ko sem izgubila otroka, sem rojevala 36 ur, a ne tudi rodila in postala mati. Medicinska sestra je celo na prost dan ostala z mano, sicer bi bila povsem sama.«

Po koščkih je igralka, ki je s posvojitvami vendar postala mati trem sinovom, pokazala svojo bolečino, a bi si vseeno želela, tako zase kot za vse druge ženske, ki preživljajo podobno, da bi o teh izkušnjah lahko govorile svobodno.

Uteha v deljenju bolečine Sharon ni edina zvezdnica, ki je sklenila pretrgati molk. Že lani sta, med drugimi, o bolečini po splavu spregovorili Chrissy Teigen in Vanessa Kirby, njunemu pogumu pa je Sharon tedaj lahko le zaploskala. »V sebi ne nosimo več sramu, ki sploh ne bi smel biti naš. To spuščamo na plan! Začele smo govoriti o izgubah, srčni bolečini, posilstvih in vsem drugem, kar se dogaja nam in našim telesom.«

»Izguba otroka ni majhen zalogaj, tako fizično kot čustveno, pa vendar nam družba skoraj diktira, da nosimo to same in na skrivaj, kot bi bil to naš osebni poraz,« je dejala Sharon in nadaljevala, da bi ženske v takih trenutkih potrebovale sočutje in empatijo, a sta namesto tega »njihovo zdravje in počutje prepuščeni moški ideologiji, ki je v najboljšem primeru površinska, v resnici pa je celo ignorantska in že zatiralska«.