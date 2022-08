Pretresljivo sporočilo družine znane igralke: Ne pričakujemo, da bo preživela

Družina 53-letne filmske igralke Anne Heche, ki se je pred tednom dni zaletela z avtomobilom v hišo, je sporočila, da ne pričakuje, da bo preživela. Igralka je utrpela hude opekline in je v komi.

Anne Heche se je minuli petek domnevno zaradi prehitre vožnje zaletela v dvonadstropno hišo v predelu Los Angelesa Mar Vista. Reševalci so jo potegnili iz gorečega vozila. Govoriti ni mogla, dokumenti so zgoreli in identificirali so jo šele dan po nesreči. Tiskovni predstavnik policije je v četrtek razkril, da so prvi testi pokazali vsebnost opojnih snovi v njenem telesu. Je pa potrebno nadaljnje testiranje, da bi izključili prisotnost zdravil, ki jih je prejela v bolnišnici.

Nekaj ur pozneje je njena družina sporočila, da Anne pri življenju ohranjajo s pomočjo aparatov. Kot so pojasnili, je utrpela anoksično poškodbo možganov in ostaja v komi v kritičnem stanju. »Ne pričakujemo, da bo preživela,« so sporočili v uradni izjavi.