Pretresljiva smrt pevke, boj z rakom izgubila pri komaj 31 letih

Ameriško glasbeno sceno je pretresla žalostna vest, da je pri samo 31 letih umrla nadarjena pevka Jane Marczewski, bolj znana kot Nightbirde. Kar štiri leta se je borila z rakom, umrla pa je 19. februarja.

»Pretreseni smo zaradi njenega slovesa, ki je za nas nepredstavljiva izguba,« je v sporočilu za javnost zapisala njena družina. »Tisti, ki so jo poznali, so lahko uživali v njeni izjemni osebnosti in smislu za humor. Vsako stvar je znala obrniti na šalo.« Dodali so, da je vseskozi verjela, da se bo pozdravila, toda bolezen je bila premočna.

Marczewskijeva je zaslovela v oddaji America's Got Talent junija 2021, ko je predstavila svojo lastno pesem in razkrila, da se že nekaj let bori z rakom. Sodnike je pustila odprtih ust, požela stoječe ovacije in prejela zlati gumb slovitega Simona Cowella.

»Nazadnje, ko sem preverila, sem imela raka na pljučih, hrbtenici in jetrih. Toda želim, da veste, da sem veliko več kot le slabe stvari, ki so se mi zgodile,« je dejala občinstvu, preden ga je ganila s pesmijo It's OK.