Pretresljiva izpoved Meghan Markle: Sin bi mi skoraj umrl

Vojvodinja Meghan Markle je prvo epizodo svojega novega podkasta Archetypes uporabila za kritiko britanske kraljeve družine in zatrdila, da sta bila s princem Harryjem prisiljena nadaljevati turnejo po Južni Afriki, kljub temu, da je njun sin Archie za las ušel požaru v spalnici. V pogovoru s svojo tesno prijateljico, teniško igralko Sereno Williams, ki se ji je pridružila v prvi epizodi, je vrnila udarec tudi tistim, ki so jo kritizirali, da je bila ambiciozna in preračunljiva, ko je začela videvati Harryja.

Archie bi lahko umrl

Meghan je v svojem podkastu razkrila, kaj se je dogajalo med turnejo po Južni Afriki. »Imela sem govor za ženske in dekleta. Ko smo končali opravek, sem se usedla v avto in povedali so mi, da je v hiši požar. Kaj? Zagorelo je v otroški sobi. Vrnili smo se. In seveda, kot mati, rečeš: 'O, mojbog, kaj se dogaja?' Vsi so jokali, bili pretreseni. In kaj smo lahko naredili? Opravili še eno uradno dolžnost. Takrat sem rekla, da to nima smisla,« je povedala. Družina je sicer imela res veliko srečo – v času požara Archieja ni bilo v sobi, saj ga je varuška vzela s seboj na malico. »Ko sta prišla iz sobe, je zagorel grelnik v otroški sobi. Ni bilo detektorjev dima. Nekdo je slučajno zavohal dim na hodniku, šel noter in pogasil ogenj. Archie naj bi tam spal. Morala sva zapustiti najinega otroka. In čeprav so nas potem preselili na drugo lokacijo, sva ga vseeno morala zapustiti ter opraviti novo uradno dolžnost,« je razkrila Meghan.

Spregovorila je tudi o bolečini, ki jo je prestala za zaprtimi vrati, in dejala, da se ne spomni, da bi kdaj osebno občutila tako negativen prizvok besede ambiciozna, dokler ni začela videvati svojega zdajšnjega moža. Pritožila se je nad napačnim prepričanjem, če si ambiciozna ženska in imaš cilj, moraš biti preračunljiva, sebična ali agresivna.

Meghanin podkast, ki mu lahko prisluhnete na spotifyu, se je sicer začel predvajati pred septembrsko vrnitvijo kraljevega para v Anglijo, kjer se bosta ustavila v Manchestru na dobrodelnem dogodku One Young World 2022 Manchester Summit, nato pa naj bi se odpravila na večšportno prireditev Invictus Games, ki bo letos potekala v Düsseldorfu v Nemčiji.