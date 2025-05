Pretresljiv razlog za umik Jacka Nicholsona

88-letni Jack Nicholson je eden izmed le treh igralcev, ki so osvojili kar tri oskarje, desetletja je veljal za eno največjih hollywoodskih zvezd, leta 2010 pa je opustil igralsko kariero in se dandanes zelo redko pojavlja v javnosti.

Na začetku letošnjega leta je sicer pripravil presenečenje, ko je ob praznovanju 50-letnice oddaje Saturday Night Live gostoval v njej.

To je bil njegov prvi uradni javni dogodek od leta 2023. Tedaj se je udeležil košarkarske tekme ekipe Los Angeles Lakers. Pred tem ga dolga leta ni bilo na spregled.

Trikratni oskarjevec nikoli ni uradno oznanil upokojitve, vendar je svoj zadnji film posnel pred več kot petnajstimi leti: komedijo How Do You Know iz leta 2010

Zakaj se je umaknil?

Po pisanju New York Posta je vir blizu igralcu razkril, da razlog tiči v tem, da Jack ni več tisti stari in se ne počuti dobro, ko ga ljudje gledajo.

»Del njegove privlačnosti v preteklosti so bili njegov šarm, ekstravagantni značaj in življenjski slog. A vse to sčasoma mine. Mislim, da si Jack in njegovi najbližji želijo, da bi ga ljudje ohranili v spominu takšnega, kot je bil nekoč,« dodaja vir.

Kljub temu je Nicholson še vedno uglajeni gospod. Njegova nekdanja partnerka, igralka Anjelica Huston, je razkrila, da ji je v času nedavnih gozdnih požarov v Los Angelesu ponudil streho nad glavo.

Ima Jack Nicholson demenco?

Čeprav nikoli ni bilo uradno objavljeno, kaj je razlog za njegov umik, se že dolgo ugiba o njegovih resnih zdravstvenih težavah. Neimenovani viri so v preteklih letih trdili, da naj bi trpel za demenco.

Njegov prijatelj, znani politični komentator Bill O'Reilly, je te govorice zanikal in dejal, da sta se ob enem njegovem obisku dolgo pogovarjala in da mu je Jack zastavil veliko pametnih vprašanj ter ga pozorno poslušal, povzema Glossy.rs.