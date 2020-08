Prešuštni kralj v zaklon k dolgoletni ljubici

5000 ljubic?!

Juan Carlos in Sofia, ki sta se poročila leta 1962, imata tri otroke. FOTO: Wikipedia

Za to, da ne bi njegove osebne zadeve vplivale na sinovo vladanje ter stanje v družini in državi, se je, kot je dejal, odločil zapustiti Španijo.

Nekdanji španski kralj je v začetku meseca zapustil domovino, saj se je zapletel v hud škandal, zaradi katerega je ogrozil ugled kraljeve družine, še bolj pa lastnega.je namreč, kot smo že pisali, doletela preiskava zaradi 85 milijonov evrov, ki jih je leta 2008 na račun, odprt pri švicarski banki, nakazal pokojni savdski kralj, do računa pa je imel dostop tudi Juan Carlos, ki je bil takrat še vladar. Večina omenjenega zneska je pristala na računu takratne Carlosove ljubice, nekaj naj bi se ga znašlo tudi na drugih bankah s sedeži v davčnih oazah. Juan Carlosov sin in aktualni španski kraljje, ko se je razvedelo, da švicarski organi preiskujejo njegovega očeta, nemudoma ukrepal ter mu ukinil slabih 200.000 evrov letne pokojnine oziroma štipendije, ki mu kot nekdanjemu kralju sicer pripada. Prav tako mu je Felipe ukazal, naj nemudoma zapustil palačo Zarazuelo, uradno kraljevo rezidenco. A škoda je bila storjena in Španci so se začeli obračati proti monarhiji, ugled katere je Felipe, ko je od očeta prevzel vladanje, tako težko znova dvignil.Da ne bi njegove osebne zadeve vplivale na sinovo vladanje ter stanje v družini in državi, se je Juan Carlos, kot je dejal, odločil zapustiti Španijo. Kam namerava, ni povedal, mnogi so ugibali, da se je zatekel na Portugalsko, spet drugi so trdili, da je odletel na vzhod, pred dnevi pa je iz palače prišlo uradno sporočilo, da je nekdanji kralj v Združenih arabskih emiratih, natančneje v Abu Dabiju.In ne le to. Tam mu v luksuznem hotelu, v sobi, za katero je treba na noč odšteti prek 10.000 evrov, menda družbo dela ljubica, notranja oblikovalka z Majorke, s katero naj bi prijateljeval kar neverjetnih 40 let. Novica zagotovo ni razveselila žene nekdanjega kralja,, ki ji je Juan Carlos večno zvestobo obljubil leta 1962, prelomil pa jo je 14 let pozneje, ko ga je Sofia zalotila z drugo žensko. Od takrat si zakonca menda tudi nista več delila postelje, čeprav sta ostala poročena.Mnogi sicer dvomijo, da je Juan Carlos ženi ostal zvest dolgih 14 let, takrat ga je le prvič ujela s spuščenimi hlačami, menijo poznavalci. Juan Carlos naj bi namreč v vseh teh letih imel kar 5000 ljubic, 70-letna Gaya pa je od vseh najbolj zvesta in kralja vedno, ko se vrne k njej, pričaka z odprtimi rokami. »Je oseba, ki mu vse oprosti, ga nikdar ne razočara, ga spremlja in tolaži,« je o Marti Gayi dejala novinarka, ki špansko kraljevo družino dobro pozna, o njej je napisala tudi biografijo, in dodala: »Njuna ljubezen je čudovita in dolgotrajna, zdaj pa se bosta, kot kaže, z roko v roki podala v prihodnost. Čas je, da se Juan Carlos z njo pokaže v javnosti, to si Gaya zasluži.« Za to, da bi bila z ljubimcem v tem težkem času, je 70-letnica menda prekinila križarjenje in nemudoma odletela v Abu Dabi.