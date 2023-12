Presrečna Demi Lovato se je zaročila s prijateljem, s katerim sta si dala posebna tatuja

Ameriška pevka in igralka Demi Lovato je predčasno dobila najlepše božično darilo. Ljubezen. Po slabem letu in pol romance s stanovskim kolegom, glasbenikom Jordanom Jutesom Lutesom, je ta na decembrski večer dekle, ki mu je ukradlo srce, prosil, naj bo njegova za vedno.

»Še vedno ne najdem besed! Prejšnji večer je bil najlepši v mojem življenju. Ne morem verjeti, da se bom poročila z ljubeznijo svojega življenja! Vsak dan s teboj je kot uresničenje mojih sanj,« navdušenja ni mogla zadržati zase zvezdnica, ki je zaljubljeno pokazala velikanski diamantni prstan.

Zasnubil po štirih mesecih

Občutke ob zaroki Demi že pozna. Leta 2020 jo je po le štirih mesecih romance zasnubil igralec Max Ehrich, a sta zaljubljenca po dveh mesecih spoznala, da sta se prenaglila. No, tako je razmišljala Demi, saj je prizadeti Max tedaj trdil, da je za razdrto zaroko in konec razmerja izvedel iz medijev. Jordanu se tega ni treba bati, saj se z Demi v razmerje nista pognala nepremišljeno, ampak sta ljubezen gradila na temelju prijateljstva.

»Prvo in predvsem sva prijatelja. Ko sva se spoznala, sva bila najprej prijatelja. Po več mesecih sva začela hoditi na zmenke. Nato pa sva si priznala še čustva,« je dejala Demi. Za vse je kriva glasba, pomembna stična točka, saj sta se spoznala zaradi sodelovanja pri njeni pesmi Substance. »Izjemno je najti nekoga, s komer se le smejiš in smejiš ter skupaj ustvarjaš glasbo. To je resnično nekaj posebnega,« je dejala pevka.

Zaročni prstan je simbol ljubezni in večnosti. A še pred snubitvijo, po kateri sta zaljubljenca zavila v svojo priljubljeno newyorško restavracijo, kjer sta dogodek proslavila z družinama, sta Demi in Jordan ljubezen zapisala – na kožo. Naredila sta si namreč ujemajoča se tatuja. Medtem ko prstan lahko snameš, je telesno poslikavo precej težje izbrisati. »4 Ever 4 Me« (Za vedno za mene) sta si vtetovirala. Zapisan je tudi naslov pesmi, ki jo je Demi napisala o Jordanu in zanj.