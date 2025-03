Presenetljiva poteza kralja Karla

Po poročanju britanskih medijev naj bi si kralj Karel III. omislil nepremičnino ob reki Avon. Hiša, kot piše v brošuri nepremičninske agencije, stoji na najlepšem možnem mestu z osupljivimi razgledi na reko Avon in okoliško pokrajino, navaja Hello.

Objekt, za katerega je odštel tri milijone funtov (3,5 milijona evrov) ima štiri spalnice, dve kopalnici v spalnicah, dnevni prostor, še dve kopalnici, tri sprejemnice, kuhinjo in garderobo.

Mediji poročajo, da je kralj nepremičnino, ki si deli zasebno pot s posetvijo Stari Mlin (Ray Mill House) kraljice Camille, kupil z zasebnimi sredstvi.

Camilla je Stari Mlin leta 1995 po ločitvi od Andrewa Parkerja Bowlesa kupila za 850.000 funtov (približno milijon evrov).

Posest je bila med letoma 1996 in 2003 njena primarna rezidenca, sedaj jo uporablja kot podeželski dom.

Je idiličen kraj, ki vključuje zunanji bazen, hleve in velike vrtove.

Posest je zatočišče, kamor se je Camilla za nekaj dni umaknila tudi po smrti kraljice Elizabete II. in po njenem pogrebu.

Okolico hiše je izbrala za potrete ob njenem 75. rojstnem dnevu, ki jih je posnela princesa Kate, tam se je leta 2006 s Harryjem Lopesom poročila njena hčerka Laura.

Kralji Karlu naj bi sicer bila najbolj pri srcu hiša Highgrove v Gloucestershireju. Kupil jo je leta 1980 in jo postopoma spreminjal v podeželski raj. Kot navdušen vrtnar je leta namenil izboljšanju 900 hektarov vrtov.

V knjigi Roberta Hardmana z naslovom Karel III je posest navedena kot svetišče monarha.

Avtor piše: »V dobrih in slabih časih, tako kot princ Walesa kot zdaj kot kralj, rad umakne v svoje svetišče Highgrove. Tam lahko zbere misli.«

Kralj je leta 2008 Robertu povedal: »Fantastična stvar je, da je to kraj, kjer me nihče ne more doseči. Zelo pomembno je imeti kotiček, kjer si lahko vzameš trenutke samo zase.«

A očitno si je zaželel še dom v bližini zasebne rezidence žene kraljice Camille.