Presenetljiva izpoved zvezdnice: pila sem vsak dan

Gwyneth Paltrow je zaupala, da se je sredi uničujočih požarov v Los Angelesu, ki so izbruhnili januarja letos, zatekla k alkoholu.

Pijača ji je, kot je dejala, pomagala, da se je spopadla s situacijo, v kateri se je znašla. Igralka se je v zadnji epizodi podcasta Goop med drugim dotaknila svojega zdravja ter simptomov menopavze, piše Daily Mail:

»Opazila sem, da so moji simptomi večinoma pod nadzorom, razen, veste, januarja, ko so v Los Angelesu izbruhnili požari. Takrat sem posegala po alkoholu, da bi jih ublažila,« je izjavila in dodala:

»Mislim, da sem pila vsak dan. Jemala sem tudi zdravila,« je še zaupala.

Kasneje je pojasnila, da trenutno ne pije veliko alkohola, privošči si ga približno enkrat na teden. Z oskarjem nagrajena igralka je razložila, da ima, odkar je v menopavzi, težave s spanjem:

»Vedno sem lahko spala,« je dejala in dodala, da se je to spremenilo po menopavzi.

»Bile so noči, ko je moja tesnoba govorila: Oh, ne boš mogla spati, ker nimaš dovolj progesterona ali nekaj podobnega. Preprosto sem se zbudila in bila preplavljena s tesnobo, kar se mi nikoli v življenju ni dogajalo.«

»Ležala sem v postelji in razmišljala o vsaki napaki, ki sem jo kdaj naredila, o občutkih vsake osebe, ki sem jo prizadela, o vsem slabem. In tako sem bila budna šest ur. Bilo je noro,« je pojasnila.

Njena gostja ginekologinja Mary Clare Haver je razložila: »V perimenopavzi to imenujemo območje hormonskega kaosa. Vse je raztreseno. Popolnoma je nepredvidljivo, naši možgani pa sovražijo kaos.«

»Za nekatere ženske traja več let,« je dodala Haverjeva, na kar je igralka odgovorila: »Imam občutek, da sem v tem že leta.«

Gwyneth je že prej odkrito govorila o tem, kako pomembno je govoriti o menopavzi in o tem, kaj vse vključuje.