Presenečenje? Princ Harry prvič o poslovnih podvigih Meghan Markle

Princ Harry je končno prekinil molk o najnovejših poslovnih podvigih Meghan Markle in povedal, da je na ženo zelo ponosen ter je izrazil podporo njeni blagovni znamki As Ever.

V pogovoru za revijo People je dejal: »Zelo sem srečen zaradi svoje žene in popolnoma podpiram vse, kar je storila in kar še počne.

Res sem ponosen nanjo.«

Harry se je sicer za kratek čas pojavil v zadnji epizodi prve sezone serije Z ljubeznijo, Meghan, ki se predvaja na Netflixu.

Meghan, ki ima s princem Harryjem petletnega sina Archieja in triletno hčerko Lilibet, je prav tako izrazila podporo svoji družini.

V logo za znamko As Ever je vključila kolibrije kot poklon svojemu možu in palme, kot simbol njunega doma v Kaliforniji.

Ob lansiranju znamke in Netflixovi seriji je začela voditi tudi podkast Izpoved ustanoviteljice, ki se na platformi Lemonada Media predvaja od začetka aprila.