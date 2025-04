Presenečeni boste: toliko je treba odšteti za izdelke blagovne znamke Meghan Markle

Meghan Markle si lahko mane roke, saj so izdelki, ki jih je na trg poslala pod blagovno As Ever (Kot vedno), pošli v pičlih petih minutah.

Očitno so oboževalci komaj čakali na njeno pestro ponudbo različnih izdelkov za zabavo in gospodinjstvo.

Na spletni strani blagovne znamke so bili na voljo malinova marmelada, cvetlični med s satjem, cvetne drobtinice, mešanica za palačinke, testo za piškote iz krhke mase, zeliščni čaji in še mnogi drugi artikli.

»As Ever ni le blagovna znamka, to je jezik ljubezni. Meghan, vojvodinja Susseška, vabi, da si ogledate nabor izdelkov, navdihnjenih z njeno dolgoletno ljubeznijo do kuhanja, druženja in gostoljubja.

Ta skrbno izbrana kolekcija je zasnovana tako, da obogati vsakdanje življenje in pričara trenutke radosti,« piše na spletni strani znamke.

Izdelke je trenutno mogoče kupiti le v Združenih državah Amerike, kmalu pa bi morali biti na voljo tudi zunaj ameriških meja. Nove kolekcije bodo na tržišče prihajale sezonsko.

Tu je nekaj izdelkov, ki so bili na voljo v spletni prodajalni in katerih cene so se gibale v razponu od 8,18 do 25,44 evra.

Mešanica za piškote iz krhke mase s cvetnim posipom: 12,72 evra

Zeliščni čaj iz limone in ingverja: 10,90 evra

Malinova marmelada v običajnem pakiranju: 10,90 evra

Cvetne drobtinice: 13,63 evra

Omejena količina cvetličnega medu s satjem: 25,44 evra

Hibiskusov čaj: 10,90 evra

Mešanica za palačinke: 12,72 evra

Meghan je blagovno znamko snovala potihem, napovedala jo je februarja, ko je zamenjala prejšnjo blagovno znamko American Riviera Orchard, ki jo je bila primorana opustiti zaradi številnih težav pri registraciji:

»Nekateri ste morda slišali govorice, da nekaj ustvarjam. Čez dva tedna prihaja moja serija na Netflixu, vendar je še nekaj, na čemer sem delala.

Navdušena sem, da vam lahko predstavim As Ever, blagovno znamko, v katero sem vložila svoje srce.«

»Tisti, ki me spremljate že od tedaj, ko sem ustvarjala blog The Tig, dobro veste, da je srce zame resnično pomembno. To novo poglavje je nadaljevanje mojega jezika ljubezni, v njem združujem vse, kar cenim: hrano, vrtnarjenje, zabavo, premišljen način življenja in iskanje vsakodnevnih radosti. Še naprej bom delila drobce iz zakulisja in komaj čakam, da spoznate vse, kar smo ustvarili.

Pošiljam veliko ljubezni … Kot vedno, Meghan,« je takrat povedala v videu, objavljenem na družbenih omrežjih.

V njem je poudarila, da je vedno oboževala kuhanje in vrtnarjenje ter da vsega tega v zadnjih letih ni mogla deliti z oboževalci, končno je prišel čas, da se to spremeni.

Med napovedanimi izdelki so bili vloženo sadje in marmelada, ki jih je doslej delila le prijateljem.

»Obstaja še toliko izdelkov, ki jih imam rada in jih uporabljam doma, zdaj je čas, da jih delim z vami. Komaj čakam, da vse vidite. Hvala ljudje,« je sporočila Meghan.