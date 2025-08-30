Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Veliko, preden je Melania Knavs postala Melania Trump, enigmatična prva dama Združenih držav Amerike, je namignila, kakšna prihodnost jo čaka in ta predvidevanja so se kasneje izkazala za presenetljivo natančna.

Leta 1999 je bila Melania, takrat 26-letna manekenka, gostja oddaje na ABC News, kjer so ji zastavili vprašanje: »Ali se lahko vidi kot prva dama?« Njen odgovor je bil da.

»Bila bi zelo tradicionalna prva dana kot Jackie Kennedy in Betty Ford,« je dejala in dodala, da bi se posvetila humanitarnim ciljem, kot je fundacija Make-A-Wish. »Podpirala bi jo. Prevzela bi veliko družbenih obveznosti.«

Kaj je Melania počela leta 1999?

V tistem času je bila v zvezi z Donaldom Trumpom, takrat 53-letnim newyorškim nepremičninskim mogotcem, znanim po razkošnem življenjskem slogu.

Spoznala sta se leto prej na zabavi med newyorškim tednom mode, njuna romanca pa je že polnila tabloide.

Nekateri so trdili, da je Melanio privlačil predvsem Trumpov razkošen življenjski slog, a je to hitro zanikala:

»Ljudje, ki to pravijo, me ne poznajo,« je povedala. »Ne moreš spati, se objemati ali pogovarjati z lepimi stvarmi, lepim stanovanjem, lepim letalom, lepimi avtomobili … Človek bi se hitro počutil zelo prazno.«

Melanijina vizija

V pogovoru z novinarjem Donom Dahlerjem je odkrito spregovorila o svojem takratnem partnerju. Na vprašanje, ali je zaljubljena vanj, je preprosto odgovorila: »Da.«

Glede na Trumpovo zgodovino ločitev zastavljeno vprašanje o morebitni predporočni pogodbi, je diplomatsko odvrnila: »Bomo videli.«

Ni pa pozabila omeniti njegovega političnega potenciala:

»Zelo je pameten. Ve, kako voditi posel. Bil bi odličen voditelj,« ga je hvalila. Izrazila je celo prepričanje, da bo Trump nekoč postal predsednik.

Ko se je kasneje to res zgodilo, je Melania ostala mirna in zbrana. Za People Magazine je pred volitvami, na katerih je zmagal prvič, izjavila: »To je dolga pot. Po njej stopam dan za dnem. Moj mož ima veliko ljudi, ki ga podpirajo. Bomo videli.«

Od manekenke do prve dame

Pot od Melanie Knavs do Melanie Trump ni bila kratka. Par se je leta 2002 preselil v Trump Tower, zaročila sta se leta 2004, poročila pa januarja 2005 na razkošni slovesnosti v Mar-a-Lagu, kjer je bila med gosti tudi Hillary Clinton, poznejša Trumpova politična nasprotnica.

Leto kasneje sta dobila sina Barrona, leta 2017, ko je Donald Trump nastopil kot 45. predsednik ZDA, pa je uradno postala prva dama.

Sam Trump je večkrat javno pohvalil svojo ženo in njeno primernost za vlogo prve dame:

»Bila bi neverjetna predstavnica naše države … Vidim jo, kako se ukvarja z ženskimi zdravstvenimi vprašanji. Je elegantna oseba z velikim srcem.«

Nima časa za fotografiranje

Spomini na začetke aktualne prve dame Združenih držav so na plano privreli pred nedavnim, ko naj bi jo revija Vanity Fair povabila na fotografiranje za naslovnico, a je Melania povabilo zavrnila, poroča New York Post, ki se sklicuje na vir iz modne industrije, dobro seznanjen z razmišljanjem prve dame:

»Nima časa za fotografiranja. Njene prioritete v vlogi prve dame so veliko pomembnejše … Ti ljudje si je tako ali tako ne zaslužijo,« je dejal vir.

Zadrega v uredništvu

Poročila sicer navajajo, da je Mark Guiducci, uredniški direktor revije Vanity Fair, poskušal prepričati Melanio, naj se pojavi na naslovnici.

A ko so načrti pricurljali v javnost, so nekateri zaposleni pri reviji zagrozili z odpovedjo. Po poročanju je eden od članov ekipe upravi dejal, da bo odšel, in pol ekipe bo odšel z njim.

Dodal je: »Ne bomo normalizirali tega despota in njegove žene, tega pač ne bomo naredili. Stali bomo za tem, kar je prav.«