Prepevajoče najstnice ob boku The Beatles

1988. je bila skupina sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Diana Ross, Mary Wilson in Florence Ballard so uresničile svoje sanje. FOTO: Tony Spina/Usa Today Network

Sledila svojim sanjam

Marsikdo si želi slave in bogastva, ker pa smo pri tem lahko počele nekaj, pri čemer smo res uživale, so bile The Supremes uresničitev naših sanj.

Še lani je Mary Wilson obiskala Slovenijo. FOTO: Voranc Vogel

Nenadna smrt

Imela je še velike načrte. Ne zgolj praznovanja svojega 77. rojstnega dne, oddaljenega manj kot mesec dni, pred pičlimi nekaj dnevi je napovedala celo objavo novega materiala, ki ga je snemala pod okriljem založbe Universal Music, ter nekaj še nikoli objavljenega iz poznih 70. let preteklega stoletja. Česar pa, soustanoviteljica ikonske pevske skupine The Supremes, nikoli ne bo doživela. Nepričakovano, brez vsakršnega opozorila, je umrla na svojem lasvegaškem domu. Vzrok smrti še ni znan.»V popolnem šoku. Še pretekli teden sva se dobro uro pogovarjala prek zooma. Bila je tako polna življenja,« ne more doumeti prvi glas skupine Kiss, podobni odzivi, zmes nejevere in žalosti, pa odzvanjajo z vseh strani glasbenega sveta. »Narekovala je smernice. Bila je pionirka, diva, zvezda,« pa se je kot prvi njenemu spominu poklonil, ustanovitelj slovite glasbene založbe Motown, katere ljubljenke in najsvetlejše zvezde so bile prav Mary,in, članice nepozabnih The Supremes. In prav z njihovo glasbo bo Mary živela večno. Na koncu koncev, le kdo ne pozna in si še ni prepeval njihovih največji uspešnic Baby love, You can't hurry love in Stop! In the name of love, ki razsvetlijo še tako turobni dan.Še lani je obiskala Slovenijo in, ob koncertu seveda, polagala na srce, da moramo slediti svojim sanjam. In natanko to je vse življenje počela Wilsonova, ki je, stara komaj 15 let, a očitno z velikanskimi glasbenimi sanjami, z Ballardovo in Rossovo ustanovila ženski trio Primettes. Prepevale so na lokalnih dogodkih, si v svojem domačem krogu ustvarjale ime, a želele osvojiti svet. Diana Ross jim je prek nekdanjega sosedasicer poskušala zagotoviti avdicijo pred Gordyjem, a so bila dekleta za njegov okus še premlada, da bi sploh razmišljal o snemalni pogodbi. A se niso dala. Visele so v bližini njegovega snemalnega studia, dokler jim prvi mož Motowna vendar ni dovolil, da kot gostje nastopijo z enim njegovih umetnikov. »Bilo je, kot bi vkorakala v Disneyland. Povsod ti ustvarjalni ljudje,« se je začetkov spomnila Mary. In to je bilo dovolj. Temeljni kamen uspeha je bil položen! Januarja 1961 so z Motownom podpisale snemalno pogodbo in njihov osvajalski pohod v svet glasbe, sicer pod spremenjenim imenom The Supremes, se je lahko začel. Še ne polnoletne, še vedno najstnice, so začele osvajati vrhove glasbenih lestvic, sredi 60. let pa so se po priljubljenosti lahko že postavile ob bok kultnim The Beatles.Njihov uspeh je bil bliskovit in izjemen. Vseeno se je Diana Ross leta 1970 odločila za samostojno glasbeno pot, kar je bil začetek konca. Kajti čeprav jo je nasledila, sta depresija in alkoholizem pogoltnila Ballarodovo, ki jo je1976. izdalo srce, leto po njeni smrti pa je ikonska ženska skupina dokončno razpadla.Wilsonova je nadaljevala glasbeno pot, z izdajo spominov Dreamgirl: My life as a supreme, v katerih je popisala obdobje, ki ga je preživela s skupino, in svoj odnos z Diano Ross, pa se je tistega leta 1986 ustoličila tudi kot najbolje prodajana avtorica na lestvici knjižnih uspešnic New York Timesa. In dejavna je bila vse do zadnjega, s kopico novih načrtov, ki pa jih je zdaj prekrižala nenadna smrt. Pokopali jo bodo v intimnem krogu in v skladu s trenutnimi zdravstvenimi smernicami, vseeno, tako njen publicist ​, pa bodo pozneje v tem letu pripravili javno spominsko slovesnost, da se bodo od glasbene dive lahko poslovili vsi.