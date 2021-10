Prenočila je v bolnišnici

Britanska kraljica Elizabeta II. je morala odpovedati obisk Severne Irske, saj ji je osebni zdravnik svetoval, naj po napornem tednu, polnem sestankov, obiskov in sprejemov, nekoliko izpreže in si privošči počitek. Neumorni 95-letnici ni bil nasvet nič kaj pogodu, a se je odločila, da ga upošteva.

Da ni šlo le za dobronamerni nasvet, pa priča dejstvo, da je morala konec tedna prenočiti v bolnišnici. Iz Buckinghamske palače so Britance, ki jih za izjemno priljubljeno kraljico močno skrbi, pomirili, da je šlo za preventivni ukrep, z njo pa da je vse v redu. Dodali so, da je obiskala specialista, niso pa pojasnili, katerega. Opravili so nekaj preiskav in jo čez noč obdržali na opazovanju. Omenjeni obisk bolnišnice je bil Elizabetin prvi v kar osmih letih. Takrat je iskala pomoč zaradi trebušne gripe.

Ob tem so se znova pojavile govorice, da naj bi naslednje leto, ko bo zaznamovala 70 let na prestolu, vladanje končno predala sinu Charlesu in odšla v več kot zaslužen pokoj. Da bi se to res zgodilo, pa močno dvomi njen nekdanji tiskovni predstavnik Dickie Arbiter, ki Elizabeto II. zelo dobro pozna.

Morda bo zdaj nekoliko izpregla, kakšno obveznost predala Charlesu, a odstopila ne bo.

»Na kronanju je prisegla, da bo služila narodu do svoje smrti. To je obljubila pred bogom in to je obljubila svojemu ljudstvu. Tega se bo držala, naj se zgodi, kar se hoče. Morda bo zdaj nekoliko izpregla, kakšno obveznost predala Charlesu in drugim članom družine, a odstopila ne bo,« je bil jasen Arbiter.