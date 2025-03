Preminil luksemburški princ Frederik iz Nassaua (22)

Princ Frederik iz Nassaua, član luksemburške kraljeve družine, preminil v starosti 22 let Mladi princ se je namreč boril z redko genetsko boleznijo – sindromom izčrpavanja mitohondrijske DNK, ki postopoma izčrpava celično energijo in vodi v okvare ter odpoved organov, poroča Luxembourg Times.

Njegov oče, princ Robert Luksemburški, je sporočil žalostno novico o sinovi smrti in poudaril, da je Frederik kljub prizadevanjem družine in zdravnikov izgubil bitko z boleznijo 1. marca. Posebej ganljiv trenutek se je zgodil 28. februarja, na dan redkih bolezni, ko je Frederik, zavedajoč se bližajočega konca, zbral družino, da bi se poslovil.

Boj z redko in uničujočo boleznijo

Princ Frederik je že od otroštva kazal simptome te redke bolezni, čeprav so šele kasneje ugotovili, da so posledica mutacije gena POLG. Ta motnja povzroča zmanjšanje števila kopij DNK v mitohondrijih, zaradi česar celicam primanjkuje energije – preprosto rečeno, kot baterija, ki se nikoli popolnoma ne napolni in se ves čas prazni.

Princ Robert se je spomnil prvih znakov bolezni pri sinu: »Bil je dojenček, ki je spal, medtem ko so drugi otroci tekali naokrog. Kasneje so se pojavile težave z ravnotežjem in koordinacijo. Nenehno je izgubljal moč in bil pogosto bolan.«

Zadnje slovo in moč v težkih trenutkih

V čustvenem pismu, ki ga je princ Robert delil v imenu celotne družine, so opisani Frederikovi zadnji trenutki in njegov poslovilni trenutek: »Pretekli petek, 28. februarja, nas je naš ljubljeni sin poklical v svojo sobo, da bi se zadnjič poslovil. Zbral je moč in pogum, da se je poslovil od vsakega izmed nas – od brata, sestre, mene, sorodnikov, svaka, nazadnje še od tete in strica. Že prej je imel priložnost nameniti besede iz srca svoji izjemni materi, ki ga v zadnjih 15 letih ni nikoli zapustila. Ko nam je vsem podaril poslovilne besede – nekatere nežne, nekatere modre, nekatere poučne – nas je v pravem Frederikovem duhu pustil s starim družinskim vicem. Celo v svojih zadnjih trenutkih je njegova nesebičnost in humor poskrbel, da smo se nasmejali ...«

Njegov oče se je posebej dotaknil zadnjega vprašanja, ki mu ga je Frederik zastavil: »Oče, ali si ponosen name?« Ob tem je poudaril, da ga je njegov sin napolnil s ponosom, ne le kot očeta, temveč tudi kot človeka, ki je videl, koliko je Frederik s svojim življenjem navdihnil mnoge ljudi po svetu.