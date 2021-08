Premagala je raka, dobila novo bolezen

Pot soočanja z izgubo in proces terapije je humorno ujela v komično nanizanko Dead to me. FOTO: Netflix

Ni zdravila

Bolni zvezdniki Selma in zdaj Christina nista edini zvezdnici, ki živita z multiplo sklerozo in sta to povedali tudi na glas. V klubu, ki se mu nihče ne bi prostovoljno pridružil, so tudi igralka Sopranovih Jamie Lynn Sigler, zvezdnik resničnostne televizije Jack Osbourne, igralka Rachel Miner, country pevec Clay Walker in zdaj sicer že pokojni komik Richard Pryor.

Sama goji zelenjavo

Največji zagon, da ostane zdrava, ji daje hčerka Sadie. FOTO: Perez/x17online.com

Slavo so ji v prvi vrsti prinesle komedije, od humoristične nanizanke Družina za umret v njenih najstniških letih do zabavnih in odštekanih Porednih mam in zmešane komedije Voditelj vrača udarec, ko je bila že zrela ženska in odrasla igralka. A čeprav jeustvarila kariero s tem, da je na obraze ljudi risala nasmeh in so se na trenutke pri njenih filmih od krohota že držali za trebuhe, pa igralka v svoji resničnosti nima veliko razlogov za veselje. Leta 2008 so ji zdravniki namreč odkrili raka na dojki, ki ga je sicer ugnala v kozji rog, a je za zdravje žrtvovala obe dojki.»Včasih jokam, spet drugič tulim in besnim. A tudi to je del zdravljenja,« je še istega leta po dvojni mastektomiji odkrito povedala in tudi razkrila, da so ji rakavo tkivo sicer odkrili le na eni, a se je, da bi zmanjšala možnost vrnitve bolezni, odločila za operativno odstranitev obeh. Toda čeprav bi morala biti ta nevarna bolezen več kot dovolj za eno človekovo življenje, so blondinki, ki bo novembra srečala abrahama, zdravniki odkrili novo bolezen. »Pred nekaj meseci so mi odkrili multiplo sklerozo. To je bilo čudno potovanje,« je čivknila zvezdnica.Utrujenost. Bolečine v mišicah. Zamegljen vid. Omotičnost in težave z ravnotežjem. Otopelost udov. Mravljinčenje. To so le nekateri izmed možnih simptomov te avtoimunske bolezni, ki vpliva na osrednji živčni sistem ter se pri vsakomer izrazi drugače. Je namreč bolezen tisočih obrazov, ki nekaterim možno oteži življenje, pri drugih so njeni znaki le mili, lahko prihaja v valovih. A kako je zadela zvezdnico, ta ni razkrila, čeprav ni dvoma, da jo je diagnoza šokirala in jo gotovo poslala na divjo čustveno vožnjo. »A imam podporo ljudi, ki jih poznam in imajo kot jaz to bolezen. To je bila težka pot, ki se bo, kot vemo, nadaljevala,« je še povedala, saj zdravila zanjo ni.»Razen, seveda, če ji kak bedak ne bo na to pot nastavil ovire. Do takrat pa, kot mi je dejal prijatelj, ki ima multiplo sklerozo, vsak dan se zbudimo in naredimo, kar so nam predpisali.« In tako zdaj živi tudi Christina, ki se še vedno sooča s tem, kar ji je usoda zdaj vrgla na pot, in se poskuša naučiti živeti z boleznijo. A to želi narediti sama, brez medijskega pompa in vrtajočih vprašanj, zaradi česar je prosila, naj ji ljudje in mediji pustijo zasebnost.Na koga se je obrnila v prvih in najbolj mučnih trenutkih po diagnozi, ko verjetno ni vedela, kako sploh doumeti zdravstveni šok, ni povedala. Ni pa skrivnost, da sta si blizu z igralko, s katero sta skupaj stali pred kamerami romantične komedije To sladko bitje in ki ji je bila diagnoza multiple skleroze postavljena že pred tremi leti. Blairova je vse od tedaj nadvse odkrita o svojem boju in življenju s to boleznijo, zaradi katere se je bila prisiljena odpovedati svoji veliki ljubezni jahanju, ter si mora občasno pri hoji pomagati celo s palico. In, kdo ve, morda bo sčasoma podobno odkrito in javno o tem spregovorila tudi Christina, vsaj če sodimo po tem, da boja z rakom ni skrivala. Prikrila ni ne tega, kako težko je ženski, ko nenadoma ostane brez simbola ženskosti, svojih prsi, niti tega, da so ji ob dvojni mastektomiji zdravniki odstranili tudi jajčnike in jajcevod.Za to obsežno operacijo, ki so ji jo sicer predlagali tudi zdravniki, pa se ni odločila le, ker je opazovala svojo mamo, ki se je dvakrat borila z rakom, ali ker ji je rak jajčnikov vzel tudi sestrično, kot tudi ne zgolj zato, ker so testi pokazali, da je nosilka mutiranega gena BRCA2, ki je povezan z večjo možnostjo razvoja raka dojk in jajčnikov. Tisto, kar je dokončno prevesilo tehtnico, sta bili desetletna hčerkain želja, da jo vidi odrasti.»Svojega otroka ljubim. Bolj, kot sem vedela, da je možno ljubiti, bolj, kot je to človeško še mogoče.«' Da še dodatno zmanjša tveganje bolezni, pa je tedaj tudi na glavo obrnila svoj dotedanji življenjski slog, saj je iz prehrane izločila kolikor se le da kemikalij, moči pa uperila v to, da se v vsakdanu znebi stresa. »Doma gojimo lastno zelenjavo, česar si vsi ljudje žal ne morejo privoščiti. Vse je povsem organsko!« kar je nadvse odgovarjalo tudi Sadie, ki se je odločila za vegetarijanstvo in je že skoraj veganka.