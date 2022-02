Prekletstvo nad Eltonovo upokojitveno turnejo

Leta 2018 je Elton John napovedal, da bo s triletno svetovno turnejo Farewell Yellow Brick Road še zadnjič obkrožil svet, nato pa za vselej odložil mikrofon in se poslovil od koncertnih odrov.

Upokojitveno turnejo je sprva prekinila pandemija, nato zvezdnikov padec, nedavno pa okužba s koronavirusom. FOTO: Osebni Arhiv

»Če bi me pred desetletjem vprašali, ali bom kdaj nehal nastopati, bi brez razmišljanja odvrnil, da nikoli. A zdaj imam moža in otroka, zaradi katerih so se mi spremenile prioritete,« je napovedal skorajšnjo upokojitev, v kateri bi po načrtovanih nekaj več kot 300 koncertih po svetu že moral uživati. A je nato prišla pandemija, zagodle so mu jo tudi zdravstvene težave, da je po dvoletnem prisilnem predahu turnejo nadaljeval šele januarja letos.

»Še nikoli v življenju nisem imel tako dolgega glasbenega premora. Naj vam povem, da ste vstopnice za ta koncert potrpežljivo hranili kar 745 dni!« je dejal na prvem popandemskem koncertu. Toda še preden se je spet dobro navadil odrskih luči, že je moral zaradi okužbe s koronavirusom nekaj nastopov preložiti.

Vajen je letenja v zasebnih letalih. FOTO: Arhiv Canskega Filmskega Festivala

»Nad turnejo visi prekletstvo!« je tedaj morda kdo pomislil in s tem niti ne tako zelo usekal mimo. Zaradi resnih težav z letalom, ki mu je šele v tretje uspelo zasilno pristati, britanski zvezdnik tokrat namreč skoraj ne bi prišel do svojega newyorškega koncerta. Še več, lahko bi končal v letalskih razbitinah.

Srečna trojka

Preizkušnja je bila pretresljiva. Srh vzbujajoča. Od strahu in groze so se potniki zveznikovega zasebnega letala, ki je iz Anglije krenilo proti ZDA, oprijemali naslonov sedežev tako močno, da jim je iz prstov odtekla vsa kri. »Za nič na svetu ne bi želel biti na Eltonovem mestu,« je dejal eden od očividcev, ki ni mogel odvrniti pogleda od letala, ki je zaman poskušalo zasilno pristati. Močni sunki vetra zaradi neurja Franklin, ki je pred dnevi zajelo Anglijo in Irsko, pilotu namreč niso pustili pristati.

Kajti čeprav je plovilo malce po vzletu na višini okoli 3000 metrov, ko so bili nekje nad Irsko, odpovedal hidravlični sistem, da je pilot brž zaprosil za vrnitev na odhodno letališče in prisilni pristanek, mu ni uspelo ne v prvo in ne v drugo. Obakrat se je moralo letalo, z nosom preveč proti zemlji, spet dvigniti v zrak. Veter, ki je kloftal s sunki do 130 km/h, namreč ni dopuščal varnega pristanka.

745 dni so čakali na koncert.

K sreči se je za Eltona trojka izkazala za srečno število, v tretje je zasilni pristanek uspel, vidno pretresenega pevca in druge pa so na pisti čakali reševalci, policija in menda najmanj šest gasilskih vozil. »Bilo je jasno, da ga čakajo poklicne obveznosti, da je sklenil v takšnem leteti. Seveda pa ni mogel predvideti tehnične okvare,« je dejala zaposlena na letališču.

Ob vratolomni telovadbi pevčevega letala se je ob letališču zbrala mala množica radovednežev. A če so že oni bledi opazovali grozljivko v zraku, je bil Elton, ko je pod nogami končno spet začutil trdna tla, belo-zelen. A je tesnobo, strah in šok odmislil ter se nemudoma vkrcal na naslednje (komercialno) letalo proti New Yorku.

Svojo upokojitveno turnejo naj bi sklenil v Evropi prihodnje leto.

Šov se vendar mora nadaljevati in le malokdo, če kdo, seže Eltonu v šovbiznisu do kolen. To je tudi dokazal že manj kot dan pozneje, ko je v newyorški dvorani Madison Square Garden navdušil večtisočglavo množico in spet potrdil, da je glasbeni superzvezdnik in ikona.