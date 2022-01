Predstavil jo je kraljici

Peter Phillips, vnuk britanske kraljice Elizabete II., se je junija lani ločil od žene, s katero imata dva otroka, 11-letno Savanah in dve leti mlajšo Islo, a ni trajalo dolgo, da je našel novo ljubezen. Peter in Autumn Phillips, ki sta se poročila leta 2008, sta takrat že skoraj dve leti živela narazen, ravno tisti čas pa je začel razpadati tudi zakon Lindsay Wallace.

Kate je čakala kar sedem let, da jo je William predstavil kraljici. FOTO: Geoff Pugh/Reuters

Par se je poznal že od prej, v času, ki je bil zelo težak za oba, pa sta postala zelo dobra in tesna prijatelja, ki sta drug v drugem našla tolažbo, prijateljstvo pa je kmalu preraslo v ljubezen. Avgusta lani je Lindsay Petra spremljala celo na krst njegovega nečaka, zdaj pa je spoznala še kraljico. Gre za velik in pomemben korak v njuni zvezi, še posebno če se nameravata v prihodnje poročiti. O tem Peter menda še ne razmišlja, babici je želel le predstaviti žensko, ki ga osrečuje.

»Srečanje je bilo zelo prijetno in toplo. Kraljica je bila več kot očitno navdušena, da je spoznala osebo, ki Petra tako zelo osrečuje. To je bil hkrati prvi in zelo pomemben korak na njeni poti med kraljeve,« je britanskim medijem povedal Petrov prijatelj, ki ni želel biti imenovan.

Srečanje je bilo zelo prijetno in toplo.

Glede na to, da sta Peter in Lindsay uradno par šele nekaj mesecev, je mnoge presenetilo, da je tako hitro spoznala glavo družine in dežele, čeprav za to pravila ni. Princ Harry se je denimo z Meghan dobival eno leto, ko se je odločil, da je čas, da spozna njegovo babico, medtem ko je njegova svakinja Kate na priložnost čakala kar sedem let. Zanimivo naključje je, da je Kate kraljici prvič segla v roko in z njo spregovorila nekaj besed prav na poroki Petra in Autumn Phillips.