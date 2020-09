Predsedniško soočenje: na sebi so imele več tisoč evrov (VIDEO)

Prvič v letošnji ameriški predsedniški kampanji sta se soočilain. V dvorani, kjer je soočenje potekalo, sta bili tudi družini obeh kandidatov. Polegso Donalda spremljali še njegovi otroci s partnerji. Oči so tako bile uprte tudi v nežnejši in lepši del družine Trump, ki tudi tokrat ni razočaral – v modnem smislu seveda.Modni kritiki so enotni:je bila tudi tokrat elegantna šik in glamurozna. Prav tako ne manjka hvalospevov na račun. Prav nič pa ni zaostajalav zeleni obleki, ki jo je že nosila pred tremi leti na nekem humanitarnem dogodku, ki ga je gostil njen mož.Čeprav so bile njihove oprave precej različne, jim je skupno to, da je bilo zanje treba odšteti zajeten kupček denarja – samo za čevlje in obleko, ki jo je nosila Melania, okoli 4000 evrov. Toliko je bila vredna še Ivankina torbica, njen suknjič pa dodatne tri tisočake. Tudi salonarji Jill stanejo približno 1000 evrov.