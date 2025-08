Preden bo za Bruca Willisa prepozno: misija Demi Moore

Nekdanji hollywoodski zvezdnik Bruce Willis, ki se bori z neozdravljivo boleznijo, že dolgo čaka na priznanje, za katerega njegovi najbližji menijo, da si ga več, kot zasluži: častnega oskarja.

Na čelu prizadevanj za to, da bi ga dobil, je njegova bivša žena Demi Moore, ki skupaj z njunimi hčerami že leta tiho lobira, da bi Akademija Bruceu podelila nagrado za življenjsko delo.

A frustracije naraščajo, saj Akademija še vedno molči, čas pa se izteka.

Bruce si to zasluži

»Vsi vedo, da si Demi že dolgo želi oskarja, še posebej po lanskoletnem neuspehu s filmom Substanca. Medtem vodi še eno, tiho kampanjo: da bi Bruce prejel častnega oskarja, dokler še lahko stopi na oder in ga osebno sprejme,« je povedal vir blizu družine in dodal:

»Skupaj s hčerami verjame, da je njegov prispevek sodobni kinematografiji nesporen. Vsi vedo, da je na vrsti Bruce, vprašanje je samo, ali ga bodo nagradili pravočasno.«

Družina je februarja 2023 javnosti razkrila, da so Bruceu diagnosticirali frontotemporalno demenco, kmalu zatem, ko so sporočili, da trpi za afazijo, boleznijo, ki vpliva na govor in razumevanje jezika.

Medtem nagrade prejemajo drugi

Medtem ko je družina čakala, sta Samuel L. Jackson njegov nekdanji soigralec ter Tom Cruise že prejela častnega oskarja.

»Seveda, Tom si zasluži priznanje, a Bruce je prav tako pionir akcijskega filma, z enako bogatim opusom. Samo spomnimo se filmov, kot so Šund, Šesti čut in franšiza Umri pokončno,« dodaja vir.

»Krivica je v tem, da Tom še vedno snema filme, medtem ko se je Bruce zaradi bolezni že umaknil iz javnosti.«

Njegov zadnji igralski nastop je bil v letu 2023, ko je upodobil vodjo vojaške korporacije v filmu Assassin.

Demi je odločena

»Zdi se, da je Akademija letos naredila napako, ko je namesto Brucea izbrala Toma, kar je družino samo še bolj spodbudilo k ukrepanju, dokler še lahko.

Demi si je zadala jasno nalogo: poskrbeti, da Bruce prejme oskarja za svoj doprinos. Vendar je Akademija zapletena institucija s svojo agendo. Kljub temu je odločena, da jim ne bo dovolila pozabiti na Brucea in njegovo zapuščino,« nadaljuje vir.

Kdaj, če ne zdaj?

Vlogam, ki so za vedno zaznamovale filmsko zgodovino navkljub, Bruce Willis ostaja brez največjega priznanja v filmski industriji.

Njegova družina si ne želi, da bi priznanje dobil po smrti, temveč da bi ga prejel živ, obkrožen s tistimi, ki ga imajo radi, piše Radar Online.