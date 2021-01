Predatorki je poslala kopijo svojih spominov

Osebni Arhiv Iz ljubezni z Ericom Johnsonom so se ji rodili trije otroci. FOTO: Osebni Arhiv

Terapija

Krivka je bila tudi sama tarča zlorabe, ki pa tega začaranega kroga ni prekinila.

Odrešitev

Dislektična sem. Zdaj sem prvič v življenju nekaj brala na glas brez oklevanja.

Svoje življenje je razgalila na več kot 400 straneh spominov Open book (Odprta knjiga). Neolepšano, surovo in nadvse iskreno, zaradi česar se je avtobiografija, ki je na knjižne police prišla februarja letos, zavihtela na vrh lestvice New York Timesa najboljše prodajanih knjig.Čeprav svetlolasa pevka, za večnim nasmehom katere se je očitno skrivalo ogromno bolečine, ni izpustila svoje zlorabe v najmlajših letih in dolgoletnih težav z alkoholom in tabletami, ki bi jo skoraj spravile v prezgodnji grob, svet nečesa vendarle ni vedel. Da je dislektična. Zato je bil zanjo še toliko večji uspeh, da je sama posnela tudi avdiorazličico svojih spominov. Še več, pri Apple Books so njene spomine umestili v elitno skupino najboljših avdioknjig letošnjega leta.Trikrat je že postala mamica. In čeprav je zvezdnica, ki je prepričana, da je materinstvo najboljša stvar, kar se ji je kdaj zgodila v življenju, svojima hčerkainter sinkuob večerih verjetno prebrala kakšno pravljico, tega ni počela samozavestno in neobremenjeno. Nekje zadaj v možganih jo je težila misel, da njeni kratkohlačniki morda ne uživajo ob poslušanju, kot bi lahko, saj se ji besede zatikajo, morda je pomešala besedi, zato naredila kak daljši premor. A se je kljub bralnim težavam odločila, da bo ona tista, ki bo posnela zvočno knjigo svojih spominov, ne kdo drug. Kar se je izkazalo za najboljšo terapijo.»Nadvse terapevtsko. Svoje strahove sem spremenila v modrost, kar je bilo najmanj duhovno popotovanje,« je zdaj delila in razložila. »Dislektična sem. To je dejstvo. Kot tudi, da sem zdaj prvič v življenju nekaj brala na glas brez oklevanja. To sem storila za svoje poslušalce. Za svojo družino. In to sem naredila sama zase,« se ji je od srca odvalil kamen.V zgolj eni knjigi je popisala svoje življenje. Pa vendar je bila ta za zvezdnico večkratna odrešitev. Pisanje jo je namreč prisililo, da je zaplavala v spomine, tudi vse grde in boleče, da ji je naposled uspelo razčistiti s preteklostjo. Nato je branje spominov na glas za zvočno knjigo razgnalo njene travme zaradi bralnih težav. Knjiga jo je celo spodbudila, da se je soočila z osebo, ki jo je pri njenih šestih letih začela spolno zlorabljati. Krivka je bila hči družinskega prijatelja, ki je bila tudi sama tarča zlorabe, ki pa tega začaranega kroga ni prekinila, ampak ga je nadaljevala.»Soočila sem se z njo. Povedala sem ji, da vem, kaj se je dogajalo, saj so tudi njo zlorabljali,« je dejala Simpsonova, ki se jo je ta družinska prijateljica neprimerno dotikala, kadar je pri njih prespala. »Njo je zlorabljal starejši moški. Tudi ta je bil vedno doma, ko sem spala pri njej, a mene se ni dotaknil. Nadlegoval je njo. Ko je končal, pa je ona prišla k meni in ponovila podobno na meni.«A čeprav je Jessico ta izdaja, ki jo je oropala otroške nedolžnosti in vere v sočloveka, dolgo težila, je svoji napadalki zdaj oprostila za vse hudo. »Poslala sem ji kopijo knjige. S pripisom, da upam, da ji bo ta vsaj nekoliko zacelila notranje rane.«