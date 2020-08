Pred vrati je megaločitev, kdo bi si mislil

2014. sta si obljubila večnost.

Tudi prevarala naj bi ga

Pred Kim so težki dnevi. FOTO: profimedia

Solze v avtu

Pred škandali, govoricami in duševnimi zlomi njihovega očeta hoče obvarovati otroke. FOTO: Osebni Arhiv

Če se bo zgodila ločitev, se zna ta spremeniti v medijski cirkus in boj za premoženje, saj je to ocenjeno na približno dve milijardi evrov.

V preteklih letih smo se čudaških izpadov, ki se je pod težo vsega prvič zlomil leta 2016 in pristal na psihiatriji, že skoraj navadili, predlani pa je tudi pricurljalo, da ima njegovo spremenljivo in nepredvidljivo vedenje svoj vzrok – bipolarno motnjo. A so zdravniki očitno odkrili zanj pravo kombinacijo zdravil, saj ameriški raper nenadoma ni več polnil tabloidnih naslovnic s sočnimi škandali. Do tega meseca, ko je eksplodiralo.Ne le, da je napovedal svojo predsedniško kandidaturo, tem zvezdnikovim megalomanskim načrtom je sledil še nenadzorovan zlom tako na predvolilnem zborovanju kot na twitterju. Med svojim javnim norenjem se je zjokal, češ da je njegova ženaželela splaviti prvorojenko, razkril, da se že dve leti želi ločiti od vranjelaske, v prvi vrsti, ker naj bi ga prevarala z raperjem, ob tem pa se je obregnil še ob Kimino preteklost in za piko na i ženo in njeno mamo(ki jo je, mimogrede, preimenoval v Kris Džong Un) obtožil belske nadvlade. Skratka, Kim je dal več kot dovolj materiala, da resno razmisli o usodi njunega zakona, ona pa mu je nasprotno skočila v bran in moževo do nje precej grobo vedenje opravičila z bipolarno motnjo. A čeprav se je West nekoliko streznil, zbrisal težke objave in se ljubljeni javno opravičil, to ni zakrpalo razpok v njunem zakonu. Morda je le zagnalo kolesje neizogibnega, saj so mnogi prepričani, da zanju ni več vrnitve.V zadnjih dneh je verjetno postalo jasno, da se v njunem zakonu ne cedita le med in mleko. Zdaj so se paparaci dokopali še do slikovnega dokaza, saj so v objektiv ujeli očitno objokano Kim. Zvezdniški par so namreč zasačili v avtu med njunim kriznim pogovorom o prihodnosti. Med prvim pogovorom iz oči v oči po Westovem javnem norenju na twitterju, zaradi katerega je oblinasta starleta iz domače Kalifornije odletela na ranč v Wyoming, kamor se je po mir zatekel raper. In očitno bo tu ostal še nekaj časa, saj naj bi se njun napeti, mučni pogovor zaključil s Kiminim zahtevkom, naj se ne vrača domov, dokler ne bo pomirjen in na ta korak pripravljen. »Kim ve, da se Kanye na ranču umiri, Los Angeles je namreč nadvse stresen. Zato mu je rekla, naj ne prihaja domov, dokler se spet ne sestavi. Seveda bi si želela, da bi bilo med njima tako, kot je bilo nekoč, kar pa se ne zdi več mogoče,« je razkril vir in dodal, da je Kim njiju kot par porinila na drugi tir, na prvo mesto pa postavila njune otroke. »Ti so zanjo najpomembnejši. Želi jih zaščititi pred vsem, kar se trenutno odvija v njenem zakonu in z njihovim očetom.«Imata štiri otroke. Še vedno naj bi se ljubila. Vseeno pa se mnogim zdi, da je ločitev neizogibna. Ne le zaradi njegovega izbruha, da se že dlje želi ločiti, in ne, ker se je Kim pred srečanjem z možem na ranču dobila z ločitvenim odvetnikom. Že več tednov, celo mesecev, naj bi se v zasebnosti doma namreč pogovarjala in razmišljala o ločitvi. »Že dolgo se pogovarjata o tem in sta si že pred tedni priznala, da je njunega zakona konec. Oba sta si želela, da bi jima uspelo, delala sta na tem, a se jima to ne zdi več realna možnost,« je povedal vir in dodal, da trenutna situacija, ko je njun odnos postal sočna kost za tabloidno glodanje in čenčanje, ni povod za morebitno ločitev. Je zgolj kaplja čez rob.