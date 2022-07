Pred snemanjem se je zvezdnica skrivaj poročila

Velike najave od nenavadne lepotice Anye Taylor-Joy, ki nas je omrežila v seriji Damin gambit, ni bilo pričakovati. Zvezdnica svojo zasebnost namreč varuje kot najbolj dragocen dragulj.

Naposled sem našla osebo, ki z veseljem sedi z menoj v tišini, medtem ko berem.

»V anonimnosti je neka lepota, ima svoj čar, tudi zato igralci igramo življenja drugih ljudi. A misel, da bi koga zanimala moja zasebnost, je zastrašujoča,« je dejala igralka, ki je samo sebe označila za skrajno zasebno osebo. In to tudi dokazuje na vsakem koraku, saj o zasebnem življenju skoraj ne črhne. Zato je namesto nje nedavno spregovoril velikanski diamantni prstan in zakričal, da je zaročena. A menda sta zaljubljena Anya in Malcolm McRae že naredila še naslednji, končni korak in si izmenjala zaobljube večnosti.

Da ji ob glasbeniku srce hitreje bije, ni obešala na veliki zvon. Lansko poletje, nekaj mesecev zatem, ko so začele krožiti govorice o mladi ljubezni, je zgolj čivknila, da je »zacopana«, javno pa sta svojo ljubezen razkrila šele na letošnji zabavi po oskarjevski podelitvi.

Ljubezen sta s sprehodom po rdeči preprogi potrdila februarja. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

»Naposled sem našla osebo, ki z veseljem sedi z menoj v popolni tišini, medtem ko berem knjigo. Sva kot osemdesetletnika in hkrati kot majhna otroka,« je skoraj največ, kar je dejala o svojem ljubezenskem življenju. In očitno umirjeno in tiho življenje obema več kot ustreza in si tega želita do konca svojih dni. Zato sta, še preden je Anya odletela v Avstralijo, kjer v teh dneh snema film Furiosa, predzgodbo postapokaliptične pustolovščine Pobesneli Max: Cesta besa, dahnila usodni da. Tega golobčka sicer nista potrdila, a menda bosta po igralkini vrnitvi domov, v Los Angeles, kjer sta si ustvarila življenje, priredila veliko zabavo.