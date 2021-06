Pred Sherlockovo sestro nov skrivnostni primer

V nadaljevanju spet Millie kot Enola in Henry Cavill kot Sherlock.

Filmska verzija z Robertom Downeyjem Jr. je postregla z nekoliko bolj fantazijsko različico detektivovih prigod. FOTO: Press Release

Nadaljevanje naj bi predvidoma prišlo na Netflix prihodnje leto.

Lansko jesen, ko nas je pandemija (spet) zaprla po domovih in v veliki meri prikovala pred televizijske zaslone, je ponudnik pretočnih vsebin Netflix začel na veliko odkupovati filmske projekte in jih ponujati svojim naročnikom, katerih število je rekordno raslo.Med prvimi poslasticami, ki jih je ponudil, je bila zabavna detektivska pustolovščina Enola Holmes, ki je vse dotedanje predstave o najboljšem detektivu Sherlocku Holmesu postavila na glavo. Film je reflektorje pozornosti namreč preusmeril na Sherlockovo mlajšo sestro Enolo, ki je pokazala, da je njena sposobnost deduktivnega sklepanja, ki meji že na genialno, podobna bratovi.Še več, na trenutke ga navihana najstnica, ki jo je upodobila, v razvozlavanju skrivnosti celo prekaša! Ta nekoliko drugačna zgodba iz Holmesove družine je pri ljubiteljih filmov požela velikansko navdušenje, saj se je film izkazal za enega največjih Netflixovih uspehov preteklega leta, kar več kot zgovorno potrjujejo tudi številke. V manj kot mesecu dni po septembrski premieri je Enolo na njenih pustolovščinah po viktorijanskem Londonu spremljalo kar 76 milijonov gospodinjstev po svetu. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bodo ustvarjalci prijeli za delo in ponudili nadaljevanje.»Enolina zgodba še ni končana. V rokavu imamo še vsaj eno dogodivščino,« je pred dnevi čivknila Millie Bobby in potrdila, da ne prihaja le novo nadaljevanje filma, ampak se tudi sama vrača k vlogi, s katero je osvojila svet. »Komaj čakam, da se družina Enole Holmes spet združi. Enola ima v mojem srcu prav posebno mesto – je močna, neustrašna in pametna.«Verjetno ni človeka, ki še ni slišal za briljantnega detektiva, ki ga je že pred skoraj 150 leti ustvarila domišljija. Tudi tisti, ki jim branje ne diši pretirano, se mu verjetno niso mogli izogniti, saj še ni bil ustvarjen literarni lik, ki bi – to potrjuje tudi vpis v Guinnessovo knjigo rekordov – tolikokrat oživel še na filmskem platnu ali na malih zaslonih. Zgolj v bolj nedavni filmski zgodovini smo ga gledali v prigodah, izdatno začinjenih s fantazijo, v katerih se je vanj prelevilSpet drugačno Sherlockovo podobo smo gledali v megauspešni britanski seriji zv naslovni vlogi,pa je v filmu izpred šestih let pokazal Sherlocka v njegovih precej starejših letih. A tudi če smo Holmesa gledali v že skoraj vseh oblikah, podobah in priredbah, je Enola postregla z nečim povsem novim: s Sherlockom v stranski vlogi, detektivska izjemnost, ki smo je sicer vajeni od njega, pa je vela iz živahne, nekoliko neukročene najstnice s kot britev ostrim umom.Zgodbe o Enoli je med letoma 2006 in 2010 med platnice šestih mladinskih knjig Skrivnosti Enole Holmes ujela pisateljicaFilm po njeni knjižni predlogi je zanetil precejšnje vznemirjenje pri dedičih Arthurja Conana Doyla, ki so filmarje poskušali celo zvleči na zatožno klop zaradi kršenja avtorskih pravic. Kajti medtem ko je Doyle prikazal originalnega Sherlocka kot hladnega, nečustvenega moškega, je v najnovejši filmski priredbi z ženskega zornega kota ta nenadoma precej bolj topel, skrivaj že ljubeč do svoje sestre, njun starejši brat Mycroft pa je tisti z najtršim srcem v družini. A filmskih sladokuscev to ni zmotilo, film so vzeli za svojega.Kakšni rdeči niti bo sledilo nadaljevanje Enole Holmes, ni znano. Se pa bosta v glavnih vlogah pojavila stara znanca, Millie Bobby Brown kot Enola (kljub rosnim 17 letom je pri filmu sodelovala tudi kot producentka) in postavnikot Sherlock. Za pisanje scenarija je spet poprijel, kot režiser pa se vrača. Vse drugo je še neznanka. Pricurljalo je le, da se zna v nadaljevanju pojaviti tudi zdravnik John Watson, ki ga poznamo kot Sherlockovega partnerja v zločinu. Ali natančneje: kot partnerja pri razreševanju zločinov.