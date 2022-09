Pred pogrebom objavili fotografijo kraljice Elizabete II. izpred nekaj mesecev (FOTO)

V Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske se bodo danes poslovili od priljubljene kraljice Elizabete II., ki je po več kot sedmih desetletjih na prestolu preminila 8. septembra. Pogrebne slovesnosti se bo udeležilo več kot 100 tujih voditeljev, tudi slovenski predsednik Borut Pahor, poleg njih pa še številni drugi visoki predstavniki in člani kraljevih družin. Na uradnem spletnem profilu kraljeve družine pa so še pred pogrebom objavili fotografijo kraljice, ki je nastala ob njenem jubileju v letošnjem letu, in zapisali:

»Pred pogrebom njenega veličanstva kraljice je bila objavljena nova fotografija. To leto je bilo vzeto za obeležitev platinastega jubileja njenega veličanstva, saj je postala prva britanska monarhinja, ki je dosegla ta mejnik. Jutri se bodo milijoni zbrali, da bi se spomnili njenega izjemnega življenja.«