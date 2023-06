Pred njo so skrivali vrednejše predmete: »Bila je kleptomanka«

Čeprav so člani britanske kraljeve družine med najbogatejšimi zemljani, to ne pomeni, da vsi tako tudi živijo. Pokojna kraljica Elizabeta II. je bila denimo znana kot izjemno varčna. Zaposleni v palačah se spominjajo, da je pogosto hodila iz prostora v prostor - in teh ni nikjer malo - ter v tistih, kjer ni bilo nikogar, ugašala luči. Nova oblačila si je privoščila zgolj ob uradnih in drugih pomembnih dogodkih, v prostem času pa je ni motilo, če ima kakšno njeno krilo ali jopica luknjo.

Elizabeti je bilo malo mar, če so bila oblačila, ki jih je nosila v prostem času, naluknjana.

Pri Elizabeti II. prav tako ni bilo dovoljeno med odvijanjem daril raztrgati darilnega papirja. Ali ga odnesti s seboj domov. Ko so vsi odšli, je kraljica namreč pobrala pentlje in trakove ter jih spravila za naslednjo priložnost, enako je storila s papirjem, ki ga je pred tem, kolikor se je dalo, poravnala. Tudi pri hrani je bila nezahtevna. Imela je na voljo osebnega kuharja in lahko bi si privoščila specialitete z vsega sveta, a je bila najbolj srečna, ko je zajtrkovala ovsene kosmiče z mlekom, sadje je uživala zgolj lokalno in sezonsko, njena običajna popoldanska malica pa je bil kolaček z maslom in marmelado.

Kuha sama

Po njenih stopinjah hodi tudi valižanska princesa, ki za svojo družino pogosto kuha sama, najraje pripravi okusno, a nič kaj prestižno jed kari, restavracije pa obiskuje redko. Britanci so že večkrat pohvalili tudi njeno navado, da enaka oblačila ali obutev nosi več let, svoje najljubše škornje celo več kot desetletje, v njeni garderobi pa se znajdejo tudi oblačila in modni dodatki trgovskih verig, ki so dostopni navadnim smrtnikom.

Princesina mlajša otroka pogosto nosita oblačila, ki jih preraste njun starejši brat.

Vse pa po varčnosti prekaša soproga nekdanjega britanskega kralja Jurija V., Marija Teška. Čeprav se je že rodila v plemiško družino, sta njena oče in mama večino premoženja zapravila za razkošne zabave, za otroke pa ga je ostalo bolj malo. Ker je na trenutke odraščala celo v pomanjkanju, ni bila vajena razmetavati denarja. Še posebno ne za druge. Prijateljicam je menda ob rojstnih dnevih in drugih priložnostih vedno podarila cvetje, ki ga je pobrala iz vaz v palači. To je bilo kdaj sveže, pogosto pa ne in obdarovanki je že naslednji dan ovenelo.

Kot se pripovedovanj o svoji daljni sorodnici spominja princesa Olga Romanoff, je Marija rada kaj tudi sunila. »Bila je kleptomanka in tisti, ki so jo poznali, so pred njenim obiskom vedno poskrili vrednejše predmete, saj je obstajala velika možnost, da jih bo odnesla,« je dejala Romanoffova.

Elizabeta II. je bila v prostem času videti kot povsem običajna gospa. FOTO: Getty Images