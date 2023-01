Pred kamere princ povabil ženo in njuna osemletna dvojčka

Vladarji rojake ob novem letu običajno nagovorijo v sicer prazničnem, a kljub temu zelo formalnem okolju. Pred lepo okrašeno smrečico se postavijo sami, obdajo pa se s predmeti in fotografijami, ki jim veliko pomenijo. A monaški princ Albert je tokrat storil nekaj povsem novega.

Pred kamere je povabil tako svojo ženo princeso Charlene kot njuna osemletna dvojčka. Seveda je bila družina tudi glavna tema njegovega nagovora, v katerem se je najprej zahvalil 44-letni princesi za vso »podporo, sočutje in ljubezen«, ki jo je delila družini, rojakom in ljudem po svetu, ki so bili kakor koli zatirani ali prizadeti v vojnah.

Albert je na svojo družino zelo ponosen. FOTO: Facebook

Dodal je, da so misli njegove celotne družine s tistimi, ki trpijo za hudimi boleznimi, zaradi česar bi se morali vsak dan spomniti, »kako dragoceno in krhko je življenje, obenem pa tudi, kako zelo vzdržljivi in močni smo lahko, ko je treba«.

Na koncu skoraj štiri minute dolgega govora je princ vsem zaželel vse dobro v 2023., srečno novo leto sta gledalcem zaželela še princ Jacques in princesa Gabriella. Slednja je bila pred kamero precej zadržana, čeprav običajno velja za bolj družabno in odprto, je pa v svojem prvem pomembnem nastopu zablestel Jacques, ki se je v kamero celo nasmehnil, čeprav ga je dajala trema. Albert je že pred nekaj meseci dejal, da malčka, četudi sta pred komaj enim mesecem dopolnila osem let, s Charlene počasi pripravljata na to, da bo nekega dne vladal Monaku.

Monaški princ se je javno zahvalil ženi za vso podporo, sočutje in ljubezen.

Dvojčka sta se v zadnjem letu pogosteje pridružila staršem na javnih dogodkih in daljših potovanjih, v prihodnje pa bo tovrstnih obveznosti še več.