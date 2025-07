Pred dnevom D je Thompsona obiskal sam predsednik vlade z družino (FOTO in VIDEO)

Sinoči je Marko Perković Thompson na zagrebškem hipodromu opravil tonsko vajo, ki je pritegnila veliko pozornosti. Na prizorišču so bili prisotni tudi predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković s svojimi otroki, minister za notranje zadeve Davor Božinović ter minister za hrvaške veterane Tomo Medved.

Po vaji je Thompson stopil z odra in osebno pozdravil goste, nato pa so se skupaj fotografirali. Premierjevi otroci so prejeli pevčeve avtograme.

Poleg tega je predsednik vlade prejel novi Thompsonov album Hodočasnik, ministroma pa so podarili posebej izdelane medaljone – simboličen spominek v čast temu velikemu koncertu, poroča Slobodna Dalmacija.

FOTO: Matija Habljak, Pixsell