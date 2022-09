Pred četrt stoletja spoznal Bradavičarko

Prvi šolski dan je pomembna prelomnica v življenju vsakega otroka, za Harryja Potterja pa je bil naravnost čaroben. Bilo je pred četrt stoletja, ko se je nadobudni čarodej prvič odpravil v šolo, in sicer s posebnim vlakom, ki ga je peljal na znamenito Bradavičarko. Ljubitelji do potankosti poznajo prizor, ko priljubljeni junak zmeden išče peron 9 in 3/4 na londonski železniški postaji, a se nazadnje le pravočasno vkrca in odpravi nepozabni dogodivščini naproti.

7 knjig je izšlo.

Zvezdniki prek družabnih omrežij

King's Cross je zadnjih 25 let tako vsakega 1. septembra prizorišče prav posebnega dogodka. Tam se oboževalci franšize, ki je obnorela svet, zberejo napravljeni v čarovniške obleke in opremljeni s šolskimi potrebščinami ter počakajo na vlak, ki odpelje ob 11. uri. Letošnje praznovanje je bilo še zanimivejše, saj mineva natanko četrt stoletja, odkar je na knjižne police na čarovniški metli priletela knjižna mojstrovina Harry Potter in kamen modrosti ter utrla pot še šestim nadaljevanjem, pa osmim filmom, gledališkim predstavam in drugim povezanim projektom, pod katere se ponosno podpisuje J. K. Rowling. Tokrat so se na postaji navdušenci lahko udeležili tudi delavnice vihtenja čarovniške palice in obrambe proti mračnim silam, vodil pa jih je kar sam Paul Harris, koreograf, ki je v teh spretnostih uril tudi slovito igralsko zasedbo.

Pred četrt stoletja je izšel Harry Potter in kamen modrosti. FOTO: Heritage Auctions/Reuters

Prišla je tudi ekipa gledališke igre Harry Potter in otrok prekletstva in zaplesala ples čarovniških palic, na ogled sta bila avtomobil Ronovega očeta, Arthurja Weasleyja, in klobuk, ki učence prvih letnikov razvršča v različne domove Bradavičarke. Pestro dogajanje je potekalo ves konec tedna, nekateri zvezdniki, kot je Tom Felton oziroma Draco Malfoy, pa so bili oboževalcem na voljo tudi prek družabnih omrežij.