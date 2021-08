Pred 24 leti umrla princesa Diana

Voznik in Dodi sta bila v trenutku mrtva, Diana je umrla v bolnišnici, njen telesni stražar je nesrečo preživel. FOTO: Charles Platiau/Reuters

36

let je bila stara princesa, ko je umrla.

Mnogi so še vedno prepričani, da Dianina smrt ni bila nesreča, temveč skrbno načrtovan umor, ki naj bi ga naročila kraljeva družina, izvedla pa britanska obveščevalna služba.

Na današnji dan leta 1997 je Velika Britanija obstala. Zgodil se je namreč eden najbolj tragičnih dogodkov v njeni moderni zgodovini – prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila izjemno priljubljena princesaZ ljubimcemin svojim telesnim stražarjemje v Parizu sedla v črnega mercedesa, za volanom katerega je bil, vodja varnostnikov v pariškem hotelu, kjer sta Diana in Dodi bivala. Nedolgo za tem so s hitrostjo, kar dvakrat večjo od dovoljene, trčili v podporni steber enega od pariških predorov. Paul in Fayed sta umrla na kraju nesreče, Diana v bolnišnici, Reese-Jones je preživel.Francoska policija je dve leti pozneje končala kriminalistično preiskavo in zaključila, da je bila Dianina smrt posledica prometne nesreče, a kot je pri vseh velikih dogodkih v navadi, so tudi o tem v naslednjih letih začele krožiti teorije zarote. Mnogim je skupno prepričanje, da nesreča ni bila nesreča, temveč naj bi šlo za načrtovano dejanje, vpletena pa da je bila celo britanska tajna služba.Oče pokojnega Dodijaje bil denimo prepričan, da je Henri delal za britansko obveščevalno službo MI6, kjer so ga prepričali o samomorilskem dejanju. Da je bila v nesrečo vpletena omenjena služba, je trdil tudi njen nekdanji zaposleni, ki je dodal, da je MI6 Diani pred nesrečo sledila na vsakem koraku, način, kako je umrla, pa da je povsem enak načrtom za usmrtitev nekdanjega srbskega predsednika, ki ga je MI6 nameravala uresničiti leta 1992.A zakaj bi kdor koli želel z obličja Zemlje odstraniti princeso, ki nikomur ni želela slabega, bila je nadvse priljubljena in velika humanitarka. Teoretiki zarot se strinjajo, da je bil za to kriv Dodi, premožni egiptovski producent, s katerim naj bi bila Diana noseča, načrtovala sta tudi zaroko. A da bi se mama bodočega kralja poročila z muslimanom, je bilo za konservativno britansko kraljevo družino povsem nesprejemljivo, zato naj bi se ju želeli znebiti.O tem je prepričan tudi Mohamed Al Fayed, ki je leta 2008 na sodišču trdil, da so bili v zaroto vpleteni pokojni mož kraljiceprinc, Dianina sestra ladyter mnogi drugi kraljevi in njihovi zaposleni. Ameriški novinar, ki piše za tednik, posvečen obveščevalni dejavnosti, je šel celo tako daleč, da je v enem svojih prispevkov zatrdil, da je umor princese Diane naročil kar Filip sam.