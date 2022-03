Potreboval je pol leta, da jo je prvič ogovoril

Louis Ducruet, sin monaške princese Stephanie, in njegova žena Marie sta praznovala deset let ljubezni in ob tej priložnosti je Marie na svojem profilu na družabnem omrežju s sledilci delila ljubek video. V njem je združila posnetke vse od začetka njune skupne poti do usodnega dne leta 2019, ko sta si obljubila večno zvestobo. »Danes praznujeva deset let zveze. Vsak dan te ljubim bolj. Si moje vse in ne predstavljam si življenja brez tebe,« je ob posnetku zapisala Marie, v videu pa je razkrila, da si pred desetimi leti ni predstavljala, da se bo zaljubila v pet ljudi hkrati. Kot je nato pojasnila, je vseh pet ljudi združenih v njenem možu, ki je hkrati njena ljubezen, najboljši prijatelj, oče njunemu psu, njen ljubimec in mož.

Poročila sta se v Monaku, civilni obred je bil zgolj formalnost, dan pozneje pa se je na cerkvenem zbralo okrog 200 svatov.

Nečak monaškega princa Alberta in Francozinja vietnamskih korenin sta se spoznala pri rosnih 19 letih, ko sta obiskovala isto višjo poslovno šolo v Franciji, pozneje sta skupaj odšla na univerzo v Združene države Amerike, kjer je Marie diplomirala iz marketinga, njen dragi pa iz športnega menedžmenta. A čeprav je bil Louis v krogu prijateljev vedno zelo priljubljen, ker je odrasel v kraljevi družini, in je že od mladih nog vajen tudi paparacev ter obnašanja v množici ljudi, pa je v zasebnem življenju menda izredno sramežljiv. Marie mu je bila menda zelo všeč že na prvi pogled, a je potreboval kar pol leta, da je zbral pogum in jo ogovoril. Kot je pozneje povedala Marie, je tudi ona že kmalu po prihodu v šolo opazila Louisa in tihi svetlolasec se ji je zdel izjemno privlačen, zato je bila navdušena, ko je končno zbral pogum in pristopil. Leta, ki so sledila, so bila polna zabav in potovanj, a čeprav je bil zaljubljen do ušes, je Louis čakal kar sedem let, da je Marie nataknil zaročni prstan. Poročila sta se v Monaku, civilni obred je bil zgolj formalnost, ki sta jo opravila le v prisotnosti prič, dan pozneje pa se je na cerkvenem zbralo okrog 200 svatov, da bi paru zaželeli srečo na skupni poti.