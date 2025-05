Pravijo ji najslabša mama na svetu: »Srečnejša bi bila, če bi namesto otroka rodila psa.«

Francoska igralka Brigitte Bardot velja za eno najlepših žensk vseh časov. Pozornosti ni zbujala le z videzom, temveč tudi s spornimi dejanji in izjavami, nekoč celo trdila, da pozna zdravilo za kovid-19.

Njeno življenje je bilo prežeto z aferami, škandali, burnimi zvezami, alkoholom in toksičnimi odnosi, najizrazitejši med njimi pa je tisti z njenim sinom.

Bardotova ima 65- letnega sina Nicolasa-Jacquesa Charriera, s katerim je vse od njegovega rojstva ravnala, kot da bi bila njegova hudobna mačeha.

Pri 17. letih se je želela poročiti s francoskim scenaristom Rogerjem Vadimom, a so ji starši to prepovedali. V obupu je poskušala narediti samomor. Ko sta mama in oče videla, da se ne bo vdala, sta privolila v poroko. Zakon je trajal pet let.

Dve leti po ločitvi se je poročila z igralcem Jacquesom Charrierjem, s katerim je zanosila.

Sin Nicolas je bil nezaželen že od začetka

Sama je nekoč izjavila, da sina nikoli ni imela rada in da je bila nosečnost najhujša stvar, ki se ji je zgodila v življenju. Primerjala jo je z boleznijo in devet mesecev opisala kot izgubljen čas.

Takoj ko je izvedela, da je noseča, je želela splaviti, a je bil splav takrat v Franciji nezakonit, zato je rodila.

Zadnje mesece nosečnosti se ni hotela prikazati v javnosti, skrivala se je doma, sramovala se je svojega telesa in se počutila kot zapornica.

Poleg tega je trpela za hudimi slabostmi, kar je še poglobilo odpor do otroka. Odnos z njim je bil že od začetka hladen in odtujen.

Osem mesecev po porodu, na svoj 26. rojstni dan, je znova poskušala narediti samomor, tokrat zaradi nezadovoljstva v zakonu. Sledila je ločitev, Nicolas je bil dodeljen očetu.

Brigitte je nekoč šokirala z izjavo: »Bil je kot tumor, ki me je razjedal od znotraj. Bolj srečna bi bila, če bi rodila psa, ne otroka.«

Nikoli ga ni dojila, ljubezen je kazala zgolj ob uradnih fotografiranjih. Ko so fotografi odšli, je sina prepustila očetu in ni želela stikov z njim.

Pri 12- letih je Nicolas izrazil željo, da bi nekaj časa živel pri njej, vendar ga ni hotela sprejeti. Spet sta se videla tik pred njegovo polnoletnostjo, ko je že postal mlad moški. Takrat ga je želela pridobiti, vendar je bilo prepozno.

Nicolas je v Parizu študiral ekonomijo, poročil se je s hčerko diplomata in svoje mame povabil na poroko. Njenega obnašanja ji ni nikoli odpustil. Ko je dobil hčerki, ni dovolil, da bi ju Brigitte spoznala.

»Ona ima rada svoje krznene plašče, jaz imam rad svojo družino,« je nekoč za medije povedal o svoji materi.

Brigitte naj bi danes močno trpela zaradi slabega odnosa s svojim edinim otrokom, to je kazen, ki jo plačuje, ker je bila slaba mati.

Po ločitvi od Nicolasovega očeta se je poročila tretjič, z nemškim milijonarjem Gunterjem Sachsom, a tudi ta sreča ni trajala dolgo. Gunter je leta 2011 storil samomor, kar je igralko povsem strlo.

Svojo zadnjo srečo je našla s politikom Bernardom D’Ormaleom.

Čeprav nikoli ni bila predana mati, je izkazovala veliko skrbi za živali. Potem ko je zastavila ves svoj nakit, je denar namenila ustanovitvi društva za zaščito živali.

»Moškim sem dala mladost in lepoto, živalim bom dala znanje in modrost,« je nekoč povedala za medija, piše StilKurir.rs.