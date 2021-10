Serija Krona se požvižga na Williamove prošnje

Dolgih 26 let po zloglasnem pogovoru novinarja britanske nacionalne televizije Martina Bashirja s princeso Diano je njen brat Charles Spencer od metropolitanske policije zahteval novo preiskavo, med drugim metod, ki jih je novinar uporabil, da je princeso prepričal v intervju, ki je šokiral britansko in svetovno javnost. Notranjo preiskavo so sicer nedolgo po pogovoru izvedli v omenjeni televizijski hiši, a se je zdaj izkazalo, da je bila ta opravljena zelo površno.

Ukazala jima je, naj se ločita

Sodnik John Dyson je v 126 straneh dolgemu poročilu zapisal, da je Bashir lagal, ponarejal listine in uporabljal druge moralno sporne in celo nezakonite metode, da bi princeso zvabil pred kamere. Ranljiva Diana, ki je bila takrat že skrajno nesrečna v zakonu s princem Charlesom, je takrat novinarju in 20 milijonom ljudi pred televizijskimi sprejemniki med drugim priznala, da je Camilla moževa ljubica, da tudi sama ni bila zvesta v zakonu, da je trpela za bulimijo in se samopoškodovala, da se ji Charles ne zdi primeren za kralja ter da naj bi jo hoteli njegovi zaposleni uničiti. Je pa z eksplozivnim pogovorom dosegla nekaj, kar ji prej ni uspelo – nekaj dni pozneje je kraljica Elizabeta II. pisala Charlesu in Diani ter jima ukazala, naj se ločita.

Princa Williama je intervju zelo prizadel in ne želi, da ga še kdaj predvajajo. FOTO: Toby Melville/Reuters

Ko so v javnost prišli izsledki preiskave, se je Martin Bashir opravičil Dianinima sinovoma, princema Williamu in Harryju, poudaril, da princesi na noben način ni želel škoditi in omadeževati njenega ugleda, a priznal, da je uporabil »ne ravno konvencionalne tehnike«, da bi jo prepričal v pogovor. To pa je bilo tudi vse, trdi.

»Vse, kar smo naredili v zvezi s pogovorom, je bilo, kot je želela Diana, od vsebine do datuma predvajanja in tega, ali naj se o njem obvesti palačo. Nisem odgovoren za reči, ki so se dogajale v njenem življenju, Diano sem oboževal, vsa moja družina jo je,« je dejal Bashir in dodal, da se mu ne zdi pravično, da se za težaven odnos, ki ga je imela Diana z mediji, češ da preveč posegajo v njeno osebno življenje, krivi samo njega.

Intervju je bil tako zelo eksploziven, da so se pri Netflixu menda odločili, da mu namenijo celotno epizodo v naslednji sezoni večkrat nagrajene serije Krona. S tem so popolnoma preslišali želje princa Williama, ki je intervju leta 1995 v solzah spremljal iz svoje sobe na kolidžu in medije že večkrat pozval, naj ga nikoli več ne predvajajo, saj njegovo mamo prikazuje v povsem napačni luči.

Pogovor je močno zaznamoval preostanek Dianinega življenja, morda celo smrt, zato pisci menijo, da ga je treba nujno vključiti v serijo.

»Ustvarjalci Krone pogovor vidijo kot eden ključnih dogodkov tistega obdobja. Na tisti stol jo je pripeljal razburkan zakon, ki sta ga imela s Charlesom, in želela si je povedati svojo plat zgodbe. Ne le to, pogovor je močno zaznamoval preostanek njenega življenja, morda celo smrt, zato pisci menijo, da ga je treba nujno vključiti v serijo, in prav malo jih zanima, kaj si o tem misli kraljeva družina,« je dejal vir z Netflixa.