Poznani igralec se poslavlja od Hollywooda

Ameriški igralec Bryan Cranston ima dovolj Hollywooda – vsaj začasno –, zato se seli v Francijo. Zvezdnik kriminalne serije Kriva pota (Breaking Bad v izvirniku) je britanski modno-slogovsko-kulturni reviji za moške GQ razkril, da se z ženo Robin Dearden selita v Evropo, saj je bil predolgo popolnoma zaseden s Hollywoodom. Dodal je še, da se namerava leta 2026 upokojiti, da bo lahko več časa preživel z ženo.

Pol leta premora

»Zadnjih 24 let je Robin svoje življenje podredila mojemu,« je priznal Cranston. »Na vseh prireditvah je bila spremljevalka, vedno je bila žena znane osebnosti. Svoje življenje in kariero je prilagodila mojemu. Seveda ji je to zelo koristilo, a nekako nisva bila enakopravna. Zdaj bi to rad popravil in uravnal,« je dejal 67-letni Cranston.

Igralec je videti popolnoma prepričan o svoji odločitvi in namerava prodati tudi svoj delež v podjetju Dos Homber, ki sta ga leta 2019 ustanovila s soigralcem iz serije Breaking Bad Aaronom Paulom, da bi kuhala svoj mezcal (posebna vrsta tekile). Poleg tega bo zaprl tudi svojo produkcijsko hišo Moonshot Entertainment. Kakor je dejal, bi rad spremenil dinamiko v svojem zakonu.

S soigralcem Aaronom Paulom leta 2014 na podelitvi zlatih globusov FOTO: Robyn Beck/AFP

Bryan Cranston, ki se je z Robin Dearden poročil leta 1989, je poudaril, da si bo vzel vsaj pol leta premora, ki ga bo najverjetneje preživel v francoski vasici: »Rad bi živel preprosto življenje, se naučil jezika, skrbel za vrt in kuhal. Rad bi hodil na izlete, užival ob kaminu, pil vino z novimi prijatelji, ne bi pa rad bral scenarijev.« Kakor je dejal, že zdaj vidi soprogo, kako mirno bere Male ženske, medtem ko sam prebira Mobyja Dicka. Njegov trenutni cilj je življenje brez stresa.

Pestra kariera

Za vlogo Walterja Whita, učitelja kemije, ki se zaradi finančnih in zdravstvenih težav poda v proizvodnjo metamfetaminov, pri čemer se vedno globlje spušča v svet podzemlja in postaja čedalje bolj brutalen, je prejel tako rekoč vse mogoče nagrade: emmyja za glavno vlogo v dramski seriji je prejel štirikrat, od tega tri leta zapored, dobil je zlati globus ter nagrado po izboru kritikov in nagrado ameriškega igralskega ceha (SAG). Kot producent nanizanke pa je prejel še dva zlata globusa za najboljšo televizijsko dramo.

Cranston je bil vsekakor zelo zaposlen in uspešen tudi po uspehu serije Kriva pota. Leta 2014 je prejel tonyja za vlogo ameriškega predsednika Lyndona B. Johnsona v broadwayski drami All the Way, leta 2016 je bil nominiran za oskarja za vlogo v filmu Dalton Trumbo, dve leti pozneje pa je prejel nagrado Laurencea Olivierja za najboljšo vlogo v dramski igri, medtem ko so mu v Novi Mehiki, ameriški zvezni državi, kjer se odvijajo Kriva pota, postavili spomenik. Leta 2018 je dobil še drugega tonyja za vlogo Howarda Beala v drami Network. Zraven pa je posojal glas tudi animiranim junakom, in sicer v filmih Madagaskar 3, Kung fu panda 3 in Otok psov.

Prizor iz četrte sezone Breaking Bad FOTO: Ben Leuner/AMC

Cranston, ki je zaslovel s humoristično vlogo v nanizanki Malcolm v sredini (Malcolm in the Middle), se z igralstvom profesionalno ukvarja že od leta 1981 in pravi, da resnično potrebuje počitek. A kakor je povedal reviji GQ, ne bo samo posedal in razmišljal, le kaj naj bi počel, ampak bo aktivno delal na tem, da ne bo delal. »Na pavzi bom. Ne bom razmišljal o delu in ne bom sprejemal telefonskih klicev,« je sklenil.