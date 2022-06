Pozabite kraljico, zvezda praznovanj je bil Louis (FOTO)

Čeprav so se slovesnosti ob platinastem jubileju britanske kraljice Elizabete II. končale že pred več kot enim tednom, Britanci ne morejo pozabiti veličastnega poklona vladarici, ki se je kljub težavam z mobilnostjo kar dvakrat potrudila in jih prišla pozdravit na balkon Buckinghamske palače. Kljub temu da je bila v središču dogajanja in pozornosti vse štiri dni 96-letna kraljica, pa se mnogi strinjajo, da je bil pravi zvezdnik njen pravnuk princ Louis.

Čeprav je malček konec aprila dopolnil šele štiri leta, se je staršem ter starejši sestri Charlotte in bratu Georgeu pridružil na mnogih dogodkih, kjer je pozornost vzbujal s svojimi šaljivimi grimasami in navdušenimi gestami, ki so mnoge spominjale na mladega princa Harryja, ki je nekoč veljal za glavnega šaljivca v kraljevi družini. Ljudi po vsem svetu je Louis še posebno nasmejal na nedeljski zaključni paradi, ki je potekala pred Buckinghamsko palačo, ko je imel v nekem trenutku vsega dovolj, zehanje in mencanje oči pa sta se hitro sprevrgli v nervozno presedanje, ko ga je hotela mati vojvodinja Cambriška pomiriti, pa ji je pokazal osle ter ji z dlanjo zamašil usta.

Kate, ki so jo komentatorji z vseh koncev sveta že večkrat pohvalili kot odlično mamo, je vse skupaj sprejela mirno, malčku je sprva poskusila preusmeriti pozornost, nato mu je namenila nekaj resnih besed, nato pa raje počakala, da trma mine. In čakati ji ni bilo treba dolgo, saj se je Louis kmalu spet spremenil v ljubečega sina, ki so ga veliko bolj kot dogajanje na prireditvenem prostoru zanimali mamini objemi.

Malčkovo razpoloženje se je nenehno spreminjalo.

Mike Tindall, ki je na omenjeni paradi sedel tik za Louisom, je medijem pozneje pojasnil, da je bilo njegovo vedenje najverjetneje posledica prevelike količine sladkorja. »Moji otroci in nečakinja so imeli s seboj sladkarije, ki so jih seveda delili s Cambridgeevimi, in v nekem trenutku je bilo sladkorja preveč, saj veste, kako je z otroki,« je v smehu dejal mož kraljičine vnukinje Zare Tindall.