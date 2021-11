Vrnitev Melanie Trump: takole je držala Donalda za roko (FOTO)

Odkar je Donald Trump zapustil stolček predsednika ZDA in sta se zakonca preselila na Florido, nekdanje prve dame Melanie Trump skorajda niso videvali v javnosti. Razen na neki bejzbol tekmi se Melania od aprila pa vse do pretekle nedelje ni pojavila v javnosti v družbi svojega moža.

Na družbenih omrežjih so se zdaj pojavile fotografije nekdanjega predsedniškega para. Gosta sta bila na dveh gala srečanjih 4. in 6. novembra na Floridi, kjer je Melania blestela v črnini. Stilski kritiki ugotavljajo, da je ohranila občutek za stil, in so bili navdušeni nad videnim.

Zakonca Trump sta bila na srečanju zadovoljna in sta se ob prihodu v prostor držala za roke kot mlada zaljubljenca.