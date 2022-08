Sylveste Stallone v šoku: Povod za ločitev naj bi bil novi pes

Včasih je dovolj že malenkost, neko nestrinjanje, da se celo dolgoletni odnos znajde na težki preizkušnji, na kateri nato morda pogrne na celi črti. Le vprašanje novega psa, pri katerem zakonca ne najdeta skupnega jezika, je lahko razlog, ki privleče na plan še kup drugih, precej bolj resnih težav, in na koncu do vložitve ločitvenega zahtevka. In prav to naj bi vodilo v ločitev, sredi katere sta se po 25 letih zdaj znašla Sylvester Stallone in Jennifer Flavin. »Z žalostjo sporočam, da sem po 25 letih zakona vložila ločitvene papirje. Čeprav ne bova več poročena, bom vedno cenila več kot 30 let, ki sva jih uživala skupaj, in vem, da bova še naprej oba predana najinim hčeram,« je zvezdnikova žena odvrgla bombo, ki pa je bila morda skoraj pričakovana v luči nedavnih govoric, da se je njuna ljubezen znašla v resnih težavah.

Jennifer si ni želela še enega kosmatinca.

Slovo od priimka

Maja sta praznovala srebrno obletnico, besede ljubezni so tedaj kar vrele iz njiju. Zvezdnik je Jennifer označil za najbolj neverjetno, izjemno in nesebično ženo, s katero ga, tako upa, čaka še vsaj 25 skupnih let. Podobno mu je vrnila ona, češ da je njun zakon iz leta v leto boljši in da komaj čaka, da skupaj prebijeta vse življenje. A v naslednjih mesecih je šlo očitno marsikaj močno narobe, začelo pa naj bi se z njegovo željo po novem psu, rotvajlerju, ki bi bil njihov pes čuvaj. Jennifer o tem ni hotela niti slišati, še enega hišnega ljubljenčka si preprosto ni želela, in to je med dolgoletnima zakoncema menda zanetilo srdit prepir, med katerim sta na plan potegnila še kopico drugih stvari, ki so ju v odnosu motile. In čeprav je Sly preslišal ženine ugovore in kljub njenemu nasprotovanju kupil psa – ime mu je Dwight –, je bil prepričan, da bosta vihar prevedrila. Sploh ker ga je na snemanju serije Tulsa King, ki jo snema v Oklahoma Cityju, še ta mesec redno obiskovala. Zato naj bi ga močno udarilo, ko je zagnala ločitveno kolesje. »Menil je, da bosta vse zgladila in uredila. Zdaj pa je šla z vsem v javnost, da nihče ne ve, kako se bodo stvari razpletle,« je dejal družinski prijatelj.

400 milijonov naj bi bil težak hollywoodski težkokategornik.

Znaki težav so bili tu: ona mu je nehala slediti na instagramu in ni več objavljala skupnih fotografij, Sly pa si je tetovažo, na kateri je njen obraz, prekril s tatujem psa Butkusa iz filma Rocky. A kljub temu naj bi Stallone upal, da to ne pomeni konca. »Svojo družino ljubim. Najine osebne reči rešujeva prijateljsko in zasebno,« se je oglasil. Toda njegova trditev je v precej ostrem nasprotju s tem, kar je v Jenniferjinem ločitvenem zahtevku. Po njenih besedah je njun zakon »nepopravljivo zlomljen«, odtujenega moža je tudi obtožila, da skriva svoje premoženje, ga skrivaj prodaja, namerno razsipava in zapravlja. »To je absurdno. Sanja se mi ne, čemu je njen odvetnik v ločitvene papirje zapisal te obtožbe, ki so popolna laž. Syl ni prodal niti majice, kaj šele kaj več,« je dejal vir.

Ob pravični delitvi premoženja Jennifer zahteva, da se nanjo prepiše vila v Palm Beachu, ki sta jo kupila predlani za 35 milijonov, od tega je ona plačala 5 milijonov pologa, poleg tega bi se rada poslovila od priimka Stallone in spet prevzeti dekliškega Flavin.

Njun zakon je nepopravljivo zlomljen.

Rotvajlerja Dwighta je kupil kljub ženinemu nasprotovanju.