Postavila mu je ultimat: ali James Bond ali jaz

Z Jamesom Bondom se je za Piercea Brosnana spremenilo vse. Ko si je leta 1995 prvič nadel smoking najbolj zapeljivega tajnega agenta, je dotlej manj znani irski igralec namreč postal hollywoodski težkokategornik, za katerim so vzdihovale ženske vsega sveta.

A tega najbolj odločilnega preboja v njegovi karieri morda ne bi bilo, če se v zgodbo ne bi vmešala Natasha Richardson, ki pa je Pierce ni niti poznal. Producentska družina Broccoli, ki nad franšizo o agentu 007 bdi že od vsega začetka pred šestimi desetletji, je tedaj namreč želela bondovsko štafetno palico iz rok Timothyja Daltona predati Liamu Neesonu. Toda irskemu igralcu, ki se je le nekaj mesecev prej noro zaljubil v Richardsonovo, je najdražja postavila ultimat – ai Bond ali jaz!

Ljubezen med njima ni umrla niti, ko se je Natasha leta 2009 usodno poškodovala v smučarski nesreči. FOTO: Wenn

Bila je ljubezen na prvi pogled, ko je Liam 1993. prvič uzrl Natasho. V tistem hipu je vedel, da je naletel na žensko svojega življenja, čustva pa so bila obojestranska, saj sta si manj kot leto pozneje že izmenjala zaobljube večnosti. Toda kljub tem silovitim čustvom, ki niso umrla niti z Natashino nesrečno smrtjo po 15 letih skupnega življenja, bi bila dovolj že ena napačna zvezdnikova odločitev in njegova ljubljena ne bi sprejela snubitve.

Zaradi Schindlerjevega seznama, ki je irskemu igralcu prinesel oskarjevsko nominacijo, je bil Neeson tedaj izjemno iskan v Hollywoodu, dobro pa je poznal tudi Broccolijeve, ki so ravno iskali novega Jamesa Bonda. »Broccolijeve poznam. Pozanimali so se že o več igralcih. Tedaj pa je v kina prišel Schindlerjev seznam in Barbara (Broccoli, op. p.) me je večkrat poklicala in vprašala, ali bi me zanimala vloga Bonda. Seveda bi me. A me je Natasha tedaj posedla in mi dejala, da se z menoj ne bo poročila, če bom igral Bonda. Postavila mi je ultimat in s tem se ni šalila. Mislila je smrtno resno.«

4 filme o Bondu je odigral Pierce Brosnan.

Z razlogi mu sicer nikoli ni postregla, a je Liam prepričan, da jih pozna. »Pomislite vendar! V film, ki ga vselej snemajo na izjemnih lokacijah, so vedno vpletene čudovito lepe ženske, ki vstajajo iz postelje in vanjo legajo. Prepričan sem, da je za Natashino zahtevo stalo prav to.«

Nekoliko ga je srbelo, da bi se prelevil v Jamesa Bonda, ne nazadnje verjetno ni moškega, ki o tem ne bi vsaj skrivaj sanjaril. A še bolj si je želel Natashe. Zato vloge ni sprejel, ta je na koncu pripadla Pierceu Brosnanu, ki je nato kot sloviti vohun svet reševal v štirih filmih.