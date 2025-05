Postal je šala in preteklost: še en udarec v karieri zvezdnika

Alec Baldwin je izgubil svojo dobro plačano vlogo voditelja oddaje Match Game, ki jo je prevzel komik Martin Short in viri pravijo, da igralca, ki se neuspešno poskuša vrniti na vrh hollywoodske scene, to zelo boli.

67-letni Baldwin je oddajo vodil pet sezon, sedaj naj bi bil užaljen, ker ga producenti niti povprašali niso, ali bi želel z delom nadaljevati.

Po mnenju poznavalcev je to le še eden v nizu udarcev v njegovi karieri, saj Baldwinu ne uspe dobiti več nobene vidnejše vloge.

»Ob vsem hvalisanju je Alec v resnici zlomljen človek. Ne glede na to, ali se tega zaveda ali ne, mu producenti, in velik del Hollywooda, s tem jasno sporočajo: postal si šala in preteklost.«

Trd padec

Julija je Baldwin sicer dosegel pomembno pravno zmago, ko je sodnik v Novi Mehiki trajno zavrgel obtožnico, ki je bila proti njemu vložena zaradi nenamernega uboja direktorice fotografije Halyne Hutchins na snemanju filma Rust leta 2021.

Baldwin trdi, da ni vedel, da je v pištoli, ki se je na snemanju uporabljala kot rekvizit, prava kroglain da je sploh ni sprožil, sprožila naj bi se sama.

Kljub temu viri pravijo, da njegov ugled zaradi tega tragičnega dogodka ostaja močno okrnjen.

Denarne težave in zasmehovanje zaradi resničnostne oddaje

Njegova resničnostna serija na kanalu TLC, The Baldwins, ki prikazuje kaotično življenje z ženo Hilario in njunimi sedmimi otroki, starih od dve do 11 let, je bila v industriji tarča posmeha:

»Ljudje vidijo, kako globoko je padel. S sabo prinaša preveč prtljage, poleg tega je jezen človek.«

»Oddaja je pokazala, da nima več nobene prave moči, da bi pritegnil občinstvo, in tudi fizično ni več videti dobro,« še pravijo viri in dodajajo, da se bo Baldwin kmalu soočil tudi s finančnimi težavami, saj ima zaradi velike družine ogromno stroškov.

Po navedbah portala RadarOnline se igralec s težavo sooča z življenjskimi obremenitvami, o čemer pričajo tudi podočnjaki in utrujen videz:

»Producenti so v vlogi voditelja precej bolj zadovoljni z Martinom Shortom. Ljudem je všeč, je smešen in sproščen, Alec pa preprosto ni več to, kar je bil.«