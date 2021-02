Posnetek streljanja v javnosti: pse Lady Gaga ščitil s svojm telesom (VIDEO)

je 30-letni nesrečnik, ki je v sredo okoli 22. ure sprehajal pse, Kojija, Miss Asio in Gustava. Pri tem so ga ustrelili v prsi in ugrabili dva psa.Še vedno ni znano, ali so bili tarča prav psi Lady Gaga ali so bili zlikovci fokusirani na francoske buldoge. Tisti, s pravim družinskim deblom, lahko namreč dosežejo na trgu ceno tudi 10.000 dolarjev.Krvavi dogodek je posnela nadzorna kamera pri eni od hiš. Posnetek prikazuje Ryana, ki po ulici sprehaja pse, ko se ob njem zaustavi bela limuzina. Iz zadnjega dela avtomobila izstopita dve osebi. Eden od napadalcev potegnil pištolo in ga opozori, da naj se vda. A Ryan tega ni sprejel. Prišlo je do prerivanja, Fisher je skušal pse zaščitit, klical je na pomoč. A nihče ni prišel. Po prerivanju je zaslišati strel, nato pa Fischerjeve krike. Pasja ugrabitelja sta s Kojijem in Gustavom sedla na zadnja sedeža avtomobila, Miss Asia, ki ji je uspelo ugrabiteljema ubežati, pa se je zatekla k ranjenemu Fisherju. Na posnetku je slišati, kako vpije, da je bil ustreljen in kliče na pomoč. Naposled je eden od bližnjih sosedov pristopil in poklical policijo. »Krvavim iz srca, iz pljuč, kri mi teče iz prsi,« je govoril ustreljeni Fischer in še, da so to psi Lady Gaga.Pevka je po ugrabitvi ponudila pol milijona evrov nagrade za varno vrnitev Gustava in Kojija. Nekdanji FBI agentje prepričan, da to daje napačen signal kriminalcem, češ da lahko z ugrabitvami psov bogatašev zahtevajo ogromne odkupnine.Fisher naj bi bil družinski prijatelj Lady Gaga, za pse pa je skrbel medtem ko je ona snemala film v Rimu.