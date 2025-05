Posnetek nasilja med Evrovizijo: Varnostniki brutalno udarjajo po glavi in ... (VIDEO)

Na protestu proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije v Baslu so bili poškodovani trije policisti in eden od protestnikov. Kot je danes sporočila tamkajšnja policija, se je na shodu na ulicah Basla v soboto zvečer pred finalom tekmovanja zbralo od 700 do 800 ljudi, nekateri tudi zamaskirani.

Policisti so po uradnih navedbah policije posredovali, da bi protestnikom preprečili odhod proti prizorišču tekmovanja za evrovizijsko popevko, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Pri okoli 400 udeležencih so policisti opravili osebni pregled, takrat pa so nanje vrgli petarde. Tri policiste so zaradi suma poškodb sluha odpeljali v bolnišnico, enega od protestnikov pa so oskrbeli reševalci. Med finalom Evrovizije je po poročanju dpa prišlo do incidenta tudi v dvorani. Po navedbah predstavnika organizatorjev sta poskušala moški in ženska ob koncu nastopa predstavnice Izraela priti na oder, a so ju zaustavili.